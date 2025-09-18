KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 42.748 billion and the numbers of lots traded were 62,248.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 20.508 billion, followed by COTS (PKR 10.050 billion), NSDQ 100 (PKR 3.366 billion), Platinum (PKR 3.223 billion), Silver (PKR 2.785 billion), Crude Oil (PKR 1.196 million), SP 500 (PKR 433.136 million), DJ (PKR 309.669 million), Natural Gas (PKR 288.863 million), Japan Equity (PKR 100.573 million), Copper (PKR 97.850 million), Brent (PKR 12.032 million) and Aluminum (PKR 10.393 million).
In Agricultural commodities, 24 lots amounting to PKR 126.316 million were traded.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments