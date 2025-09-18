BML 6.62 Increased By ▲ 0.08 (1.22%)
BOP 21.71 Increased By ▲ 1.97 (9.98%)
CNERGY 7.41 Increased By ▲ 0.05 (0.68%)
CPHL 97.86 Decreased By ▼ -0.54 (-0.55%)
DCL 15.50 Increased By ▲ 0.82 (5.59%)
DGKC 240.48 Decreased By ▼ -1.67 (-0.69%)
FCCL 57.97 Decreased By ▼ -0.04 (-0.07%)
FFL 19.55 Decreased By ▼ -0.17 (-0.86%)
GCIL 35.04 Increased By ▲ 0.28 (0.81%)
HUBC 195.16 Decreased By ▼ -2.58 (-1.3%)
KEL 5.62 Increased By ▲ 0.03 (0.54%)
KOSM 7.23 Increased By ▲ 0.10 (1.4%)
LOTCHEM 24.96 Decreased By ▼ -0.17 (-0.68%)
MLCF 107.15 Increased By ▲ 1.02 (0.96%)
NBP 182.24 Decreased By ▼ -1.46 (-0.79%)
PAEL 55.51 Decreased By ▼ -0.22 (-0.39%)
PIAHCLA 20.27 Increased By ▲ 0.52 (2.63%)
PIBTL 13.17 Decreased By ▼ -0.24 (-1.79%)
POWER 18.87 Decreased By ▼ -0.11 (-0.58%)
PPL 189.42 Decreased By ▼ -2.58 (-1.34%)
PREMA 42.63 Increased By ▲ 0.10 (0.24%)
PRL 33.63 Increased By ▲ 1.02 (3.13%)
PTC 23.42 Decreased By ▼ -0.34 (-1.43%)
SNGP 132.01 Decreased By ▼ -0.24 (-0.18%)
SSGC 44.38 Increased By ▲ 0.03 (0.07%)
TELE 8.95 Increased By ▲ 0.29 (3.35%)
TPLP 10.99 No Change ▼ 0.00 (0%)
TREET 26.99 Decreased By ▼ -0.18 (-0.66%)
TRG 77.50 Increased By ▲ 2.44 (3.25%)
WTL 1.72 Increased By ▲ 0.06 (3.61%)
BR100 16,071 Decreased By -43.7 (-0.27%)
BR30 50,374 Decreased By -42.3 (-0.08%)
KSE100 156,178 Decreased By -221.9 (-0.14%)
KSE30 47,678 Decreased By -109.5 (-0.23%)
Markets Print 2025-09-18

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 18 Sep, 2025 06:00am

KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 42.748 billion and the numbers of lots traded were 62,248.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 20.508 billion, followed by COTS (PKR 10.050 billion), NSDQ 100 (PKR 3.366 billion), Platinum (PKR 3.223 billion), Silver (PKR 2.785 billion), Crude Oil (PKR 1.196 million), SP 500 (PKR 433.136 million), DJ (PKR 309.669 million), Natural Gas (PKR 288.863 million), Japan Equity (PKR 100.573 million), Copper (PKR 97.850 million), Brent (PKR 12.032 million) and Aluminum (PKR 10.393 million).

In Agricultural commodities, 24 lots amounting to PKR 126.316 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

PMEX PMEX daily trading report

