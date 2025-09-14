BML 6.61 Decreased By ▼ -0.03 (-0.45%)
Markets Print 2025-09-14

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 14 Sep, 2025 02:54am

KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 53.136 billion and the numbers of lots traded were 52,780.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 32.099 billion, followed by COTS (PKR9.425 billion), NSDQ 100 (PKR 3.509 billion), Platinum (PKR 2.601 billion), Silver (PKR 2.574 billion),Crude Oil (PKR 1.209 billion), Japan Equity (PKR 447.780 million), Natural Gas (PKR 409.853 million),SP500 (PKR 314.205 million), DJ (PKR 270.647 million), Copper (PKR 159.967 million), Aluminum (PKR 23.330 million) and Brent (PKR 20.959 million).

In Agricultural commodities, 19 lots amounting to PKR 68.480 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

