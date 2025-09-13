KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 12, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 282.06 282.61 AED 77.24 77.93
EURO 331.23 334.16 SAR 75.38 75.90
GBP 383.40 386.60 INTERBANK 281.60 281.70
JPY 1.89 1.94
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments