KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 12, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 282.06 282.61 AED 77.24 77.93 EURO 331.23 334.16 SAR 75.38 75.90 GBP 383.40 386.60 INTERBANK 281.60 281.70 JPY 1.89 1.94 =========================================================================

