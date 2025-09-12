BML 6.52 Decreased By ▼ -0.22 (-3.26%)
Markets Print 2025-09-12

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 12 Sep, 2025 05:54am

KARACHI: On Wednesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 41.217 billion and the numbers of lots traded were 41,316.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 21.957 billion, followed by COTS (PKR7.171 billion),Platinum (PKR 3.406 billion),NSDQ 100 (PKR 3.354 billion),Silver (PKR 2.126 billion),Crude Oil (PKR 1.358 billion),SP500 (PKR 667.175 million),Japan Equity (PKR 283.726 million), DJ (PKR 269.605 million), Natural Gas (PKR 207.399 million),Copper (PKR 265.332 million), Palladium (PKR 34.497 million), Brent (PKR 19.461 million) and Aluminium (PKR 4.300 million).

In Agricultural commodities, 28lots amounting to PKR 91.661 million were traded.

