KARACHI: On Monday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 49.406 billion and the numbers of lots traded were 56,773.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 28.274 billion, followed by COTS (PKR 9.017 billion), Silver (PKR 3.390 billion) Platinum (PKR 3.172 billion), NSDQ 100 (PKR 2.741 billion), Crude Oil (PKR 1.700 billion), Japan Equity (PKR 295.628 million), SP500 (PKR 280.226 million), Natural Gas (PKR 158.537 million), DJ (PKR 115.209 million), Copper (PKR 97.638 million), Brent (PKR 50.431 million) and Palladium (PKR 32.417 million).
In Agricultural commodities, 15lots amounting to PKR 71.530million were traded.
