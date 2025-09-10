BML 6.69 Increased By ▲ 0.45 (7.21%)
BOP 19.66 Increased By ▲ 0.01 (0.05%)
CNERGY 7.15 Decreased By ▼ -0.07 (-0.97%)
CPHL 95.58 Decreased By ▼ -0.63 (-0.65%)
DCL 14.39 Decreased By ▼ -0.39 (-2.64%)
DGKC 240.12 Increased By ▲ 2.45 (1.03%)
FCCL 58.43 Decreased By ▼ -1.29 (-2.16%)
FFL 18.66 Decreased By ▼ -0.02 (-0.11%)
GCIL 31.95 Increased By ▲ 0.09 (0.28%)
HUBC 195.52 Decreased By ▼ -1.32 (-0.67%)
KEL 5.75 Increased By ▲ 0.13 (2.31%)
KOSM 6.74 Decreased By ▼ -0.05 (-0.74%)
LOTCHEM 23.16 Increased By ▲ 1.35 (6.19%)
MLCF 107.06 Decreased By ▼ -2.07 (-1.9%)
NBP 175.95 Increased By ▲ 4.16 (2.42%)
PAEL 55.58 Decreased By ▼ -1.51 (-2.64%)
PIAHCLA 19.89 Decreased By ▼ -0.07 (-0.35%)
PIBTL 13.09 Decreased By ▼ -0.31 (-2.31%)
POWER 19.05 Decreased By ▼ -0.49 (-2.51%)
PPL 192.58 Increased By ▲ 2.07 (1.09%)
PREMA 41.59 Decreased By ▼ -0.71 (-1.68%)
PRL 32.34 Decreased By ▼ -0.51 (-1.55%)
PTC 24.15 Decreased By ▼ -0.26 (-1.07%)
SNGP 131.49 Decreased By ▼ -1.69 (-1.27%)
SSGC 42.25 Decreased By ▼ -0.31 (-0.73%)
TELE 8.05 Decreased By ▼ -0.05 (-0.62%)
TPLP 10.39 Decreased By ▼ -0.08 (-0.76%)
TREET 24.50 Increased By ▲ 0.03 (0.12%)
TRG 58.59 Increased By ▲ 0.55 (0.95%)
WTL 1.52 Increased By ▲ 0.09 (6.29%)
BR100 16,148 Increased By 138.8 (0.87%)
BR30 49,466 Increased By 75.2 (0.15%)
KSE100 156,564 Increased By 476.2 (0.31%)
KSE30 47,996 Increased By 356.9 (0.75%)
Markets Print 2025-09-10

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 10 Sep, 2025 05:52am

KARACHI: On Monday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 49.406 billion and the numbers of lots traded were 56,773.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 28.274 billion, followed by COTS (PKR 9.017 billion), Silver (PKR 3.390 billion) Platinum (PKR 3.172 billion), NSDQ 100 (PKR 2.741 billion), Crude Oil (PKR 1.700 billion), Japan Equity (PKR 295.628 million), SP500 (PKR 280.226 million), Natural Gas (PKR 158.537 million), DJ (PKR 115.209 million), Copper (PKR 97.638 million), Brent (PKR 50.431 million) and Palladium (PKR 32.417 million).

In Agricultural commodities, 15lots amounting to PKR 71.530million were traded.

