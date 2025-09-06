KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 05, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 282.27 283.1 AED 76.83 77.1
EURO 328.9 330.87 SAR 75.13 75.4
GBP 379.25 381.32 INTERBANK 281.7 281.9
JPY 1.87 1.93
=========================================================================
