KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 05, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 282.27 283.1 AED 76.83 77.1 EURO 328.9 330.87 SAR 75.13 75.4 GBP 379.25 381.32 INTERBANK 281.7 281.9 JPY 1.87 1.93 =========================================================================

Copyright Business Recorder, 2025