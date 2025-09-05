KARACHI: On Wednesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 41.353billion and the numbers of lots traded were 44,206.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 23.553 billion, followed by COTS (PKR 8.069 billion), Platinum (PKR 2.582 billion),Silver (PKR 2.130 billion), NSDQ 100 (PKR 2.216 billion),Crude oil (PKR 1.362 billion), Palladium (PKR 65.866 million),SP500 (PKR 486.351 million), Copper (PKR 231.085 million),DJ (PKR 101.945 million), Natural Gas (PKR 254.002 million), Japan Equity (PKR 166.035 million), Aluminium (PKR 1.426 million) and Brent (PKR 54.772 million).
In Agricultural commodities, 15 lots amounting to PKR 79.602 million were traded.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments