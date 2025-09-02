KARACHI: On Friday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 54.178 billion and the numbers of lots traded were 55,568.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 33.057 billion, followed by COTS (PKR8.620 billion), Silver (PKR 3.901 billion), NSDQ 100 (PKR 3.814 billion), Platinum (PKR 2.383 billion), Crude oil (PKR 1.162 billion),SP 500 (PKR 581.239 million),DJ (PKR 179.770 million), Natural Gas (PKR 137.050 million), Copper (PKR 27.007 million), Japan Equity (PKR 59.707 million) Aluminium (PKR 24.997 million) and Brent (PKR 7.226 million).
In Agricultural commodities, 31 lots amounting to PKR 220.999 million were traded.
