PM Shehbaz arrives in Tianjin, China to attend 25th SCO Council of Heads

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 29
|
281.75
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 29
|
281.55
|
USD to Japanese Yen / Aug 29
|
147.05
|
USD to Swiss Franc / Aug 29
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Aug 29
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 29
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 29
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 29
|
6,460.26
|
India Sensex / Aug 29
|
79,809.65
|
Tokyo Nikkei / Aug 29
|
42,718.47
|
Nasdaq / Aug 29
|
21,455.55
|
Hang Seng / Aug 29
|
25,077.62
|
FTSE 100 / Aug 29
|
9,187.34
|
Dow Jones / Aug 29
|
45,544.88
|
Germany DAX 30 / Aug 29
|
23,902.21
|
France CAC40 / Aug 29
|
7,703.90
|Item
|Value
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 29
|
64.01
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 29
|
16,280
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 29
|
311,814
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 29
|
3,447.95
|
Cotton US¢/pound / Aug 29
|
66.54
|
Petrol/Litre / Aug 30
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 30
|
272.99
|Stock
|Price
|
F. Nat.Equities / Aug 29
First National Equities Limited(FNEL)
|
6.04
▲ 1 (19.84%)
|
TPL Corp Ltd / Aug 29
TPL Corp Limited(TPL)
|
9.64
▲ 1 (11.57%)
|
TPL Insurance / Aug 29
TPL Insurance Limited(TPLI)
|
15.02
▲ 1.37 (10.04%)
|
Universal Ins. / Aug 29
The Universal Insurance Company Limited(UVIC)
|
12.17
▲ 1.11 (10.04%)
|
Sally Textile / Aug 29
Sally Textile Mills Limited(SLYT)
|
18.34
▲ 1.67 (10.02%)
|
Grays Leasing / Aug 29
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
20.31
▲ 1.85 (10.02%)
|
Ansari Sug. / Aug 29
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
19.02
▲ 1.73 (10.01%)
|
Haseeb Waqas / Aug 29
Haseeb Waqas Sugar Mills Limited(HWQS)
|
20.34
▲ 1.85 (10.01%)
|
Jubilee Spinning / Aug 29
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
56.29
▲ 5.12 (10.01%)
|
Service Textile / Aug 29
Service Industries Textiles Limited(SERT)
|
23.96
▲ 2.18 (10.01%)
|Stock
|Price
|
Dewan Mushtaq / Aug 29
Dewan Mushtaq Textile Mills Limited(DMTM)
|
15.82
▼ -1.76 (-10.01%)
|
Elahi Cotton / Aug 29
Elahi Cotton Mills Limited(ELCM)
|
258.81
▼ -28.76 (-10%)
|
Dawood Lawrencepur / Aug 29
Dawood Lawrencepur Limited(DLL)
|
327.43
▼ -36.38 (-10%)
|
First Capital Equities / Aug 29
First Capital Equities Limited(FCEL)
|
5.62
▼ -0.62 (-9.94%)
|
Dewan Textile / Aug 29
Dewan Textile Mills Limited(DWTM)
|
7.05
▼ -0.75 (-9.62%)
|
Suhail Jute / Aug 29
Suhail Jute Mills Limited(SUHJ)
|
125.96
▼ -12.44 (-8.99%)
|
Popular Islamic / Aug 29
Popular Islamic Modaraba(PIM)
|
23.93
▼ -1.86 (-7.21%)
|
Shahzad Tex. / Aug 29
Shahzad Textile Mills Limited(SZTM)
|
57.47
▼ -4.33 (-7.01%)
|
Saritow Spinning / Aug 29
Saritow Spinning Mills Limited(SSML)
|
14.26
▼ -1 (-6.55%)
|
Ashfaq Textile / Aug 29
Ashfaq Textile Mills Limited(ASHT)
|
26.20
▼ -1.82 (-6.5%)
|Stock
|Volume
|
B.O.Punjab / Aug 29
The Bank of Punjab(BOP)
|
128,751,215
▲ 0.81
|
Pak Int.Bulk / Aug 29
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
122,239,074
▲ 0.63
|
K-Electric Ltd. / Aug 29
K-Electric Limited(KEL)
|
71,652,175
▲ 0.15
|
WorldCall Telecom / Aug 29
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
61,344,180
▲ 0.01
|
Fauji Cement / Aug 29
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
59,772,966
▲ 4.3
|
Pace (Pak) Ltd. / Aug 29
Pace (Pakistan) Limited(PACE)
|
53,562,191
▼ -0.25
|
Cnergyico PK / Aug 29
Cnergyico PK Limited(CNERGY)
|
37,805,920
▲ 0.24
|
F. Nat.Equities / Aug 29
First National Equities Limited(FNEL)
|
34,986,669
▲ 1
|
TPL Corp Ltd / Aug 29
TPL Corp Limited(TPL)
|
32,142,495
▲ 1
|
The Organic Meat / Aug 29
The Organic Meat Company Limited(TOMCL)
|
30,763,415
▲ 4.83
