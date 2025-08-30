KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (August 29, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 282.77 283.60 AED 76.96 77.20
EURO 328.65 330.64 SAR 75.26 75.50
GBP 380.19 382.32 INTERBANK 281.80 282.00
JPY 1.89 1.94
=========================================================================
