River Chenab breaches near Kaluwal, Sialkot: villages submerged, key road washed away

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 27
|
281.85
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 27
|
281.65
|
USD to Japanese Yen / Aug 27
|
147.89
|
USD to Swiss Franc / Aug 27
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Aug 27
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 27
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 26
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 26
|
6,465.94
|
India Sensex / Aug 26
|
80,786.54
|
Nasdaq / Aug 26
|
21,554.27
|
Dow Jones / Aug 26
|
45,418.07
|
Tokyo Nikkei / Aug 27
|
42,467.84
|
Hang Seng / Aug 27
|
25,422.31
|
FTSE 100 / Aug 27
|
9,278.68
|
Germany DAX 30 / Aug 27
|
24,099.08
|
France CAC40 / Aug 27
|
7,735.17
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 26
|
16,480
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 26
|
309,242
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 27
|
63.28
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 27
|
3,378.53
|
Cotton US¢/pound / Aug 27
|
66.77
|
Petrol/Litre / Aug 28
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 28
|
272.99
|Stock
|Price
|
TPL Corp Ltd / Aug 26
TPL Corp Limited(TPL)
|
6.64
▲ 1 (17.73%)
|
First Capital Equities / Aug 26
First Capital Equities Limited(FCEL)
|
7.45
▲ 1 (15.5%)
|
Premier Insurance / Aug 26
Premier Insurance Limited(PINL)
|
9.30
▲ 0.85 (10.06%)
|
TPL Insurance / Aug 26
TPL Insurance Limited(TPLI)
|
11.28
▲ 1.03 (10.05%)
|
Universal Ins. / Aug 26
The Universal Insurance Company Limited(UVIC)
|
10.97
▲ 1 (10.03%)
|
Ansari Sug. / Aug 26
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
14.29
▲ 1.3 (10.01%)
|
Shadab Textile / Aug 26
Shadab Textile Mills Limited(SHDT)
|
62.32
▲ 5.67 (10.01%)
|
The Organic Meat / Aug 26
The Organic Meat Company Limited(TOMCL)
|
41.01
▲ 3.73 (10.01%)
|
Power Cem(Pref) / Aug 26
Power Cement (Pref)(POWERPS)
|
23.18
▲ 2.11 (10.01%)
|
Bank of Khyber / Aug 26
The Bank of Khyber(BOK)
|
21.45
▲ 1.95 (10%)
|Stock
|Price
|
First Dawood Prop. / Aug 26
First Dawood Properties Limited(FDPL)
|
7.43
▼ -1 (-11.86%)
|
Leather Up Ltd. / Aug 26
Leather Up Limited(LEUL)
|
53.67
▼ -5.96 (-9.99%)
|
Paramount Mod / Aug 26
First Paramount Modaraba(FPRM)
|
11.35
▼ -1.26 (-9.99%)
|
Cyan Limited / Aug 26
Cyan Limited(CYAN)
|
36.75
▼ -4.06 (-9.95%)
|
Bata (Pak) / Aug 26
Bata Pakistan Limited(BATA)
|
1,559.50
▼ -152.08 (-8.89%)
|
Tata Textile / Aug 26
Tata Textile Mills Limited(TATM)
|
214
▼ -20.24 (-8.64%)
|
Intermarket Securities / Aug 26
Intermarket Securities Limited(IMS)
|
15.20
▼ -1.42 (-8.54%)
|
Nagina Cot. / Aug 26
Nagina Cotton Mills Limited(NAGC)
|
71.50
▼ -6.45 (-8.27%)
|
Pak.Int.Cont.. / Aug 26
Pakistan International Container(PICT)
|
40.80
▼ -3.55 (-8%)
|
Frontier Ceramics / Aug 26
Frontier Ceramics Limited(FRCL)
|
43
▼ -3.65 (-7.82%)
|Stock
|Volume
|
First Dawood Prop. / Aug 26
First Dawood Properties Limited(FDPL)
|
40,072,864
▼ -1
|
Kohinoor Spinning / Aug 26
Kohinoor Spinning Mills Limited(KOSM)
|
32,914,684
▼ -0.37
|
Treet Corp / Aug 26
Treet Corporation Limited(TREET)
|
32,628,647
▲ 0.15
|
TPL Properties / Aug 26
TPL Properties Limited(TPLP)
|
22,552,530
▲ 0.29
|
Altern Energy / Aug 26
Altern Energy Limited(ALTN)
|
15,788,518
▲ 0.99
|
Sui South Gas / Aug 26
Sui Southern Gas Company Limited(SSGC)
|
13,987,725
▲ 0.88
|
TPL Corp Ltd / Aug 26
TPL Corp Limited(TPL)
|
12,964,637
▲ 1
|
The Organic Meat / Aug 26
The Organic Meat Company Limited(TOMCL)
|
12,294,379
▲ 3.73
|
Hub Power Co. / Aug 26
The Hub Power Company Limited(HUBC)
|
12,265,736
▲ 3.19
|
Aisha Steel Mill / Aug 26
Aisha Steel Mills Limited(ASL)
|
12,253,654
▼ -0.14
Comments