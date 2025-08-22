Magnitude 5.6 earthquake strikes near Myanmar-India border, EMSC says

A magnitude 5.6 earthquake struck near the Myanmar-India border on Friday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said.
The quake was at a depth of 10 km (6.2 miles), EMSC said.
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 22
|
281.97
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 22
|
281.72
|
USD to Japanese Yen / Aug 22
|
148.75
|
USD to Swiss Franc / Aug 22
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 22
|
1.34
|
Euro to USD / Aug 22
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 21
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 21
|
6,370.17
|
Nasdaq / Aug 21
|
21,100.31
|
FTSE 100 / Aug 21
|
9,309.20
|
Dow Jones / Aug 21
|
44,785.50
|
Germany DAX 30 / Aug 21
|
24,293.34
|
France CAC40 / Aug 21
|
7,938.29
|
India Sensex / Aug 22
|
81,464.72
|
Tokyo Nikkei / Aug 22
|
42,535.84
|
Hang Seng / Aug 22
|
25,184.66
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 21
|
16,480
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 21
|
306,241
|
Petrol/Litre / Aug 22
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 22
|
63.53
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 22
|
3,328.41
|
Diesel/Litre / Aug 22
|
272.99
|
Cotton US¢/pound / Aug 22
|
67.33
|Stock
|Price
|
Popular Islamic / Aug 22
Popular Islamic Modaraba(PIM)
|
21.40
▲ 1.95 (10.03%)
|
Jubilee Spinning / Aug 22
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
39.67
▲ 3.61 (10.01%)
|
Leather Up Ltd. / Aug 22
Leather Up Limited(LEUL)
|
66.07
▲ 6.01 (10.01%)
|
Sitara Energy / Aug 22
Sitara Energy Limited(SEL)
|
17.80
▲ 1.62 (10.01%)
|
Ali Asghar / Aug 22
Ali Asghar Textile Mills Limited(AATM)
|
69.06
▲ 6.28 (10%)
|
GhaniGlobalGlass / Aug 22
Ghani Global Glass Limited(GGGL)
|
12.23
▲ 1.11 (9.98%)
|
Ansari Sug. / Aug 22
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
11.81
▲ 1.07 (9.96%)
|
B. F. Modaraba / Aug 22
B.F. Modaraba(BFMOD)
|
14.39
▲ 1.29 (9.85%)
|
Diamond Ind. / Aug 22
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
37
▲ 3.28 (9.73%)
|
J.A.Textile / Aug 22
J.A. Textile Mills Limited(JATM)
|
39.48
▲ 3.48 (9.67%)
|Stock
|Price
|
Aisha Steel(ConPS) / Aug 22
Aisha Steel(ConPS)(ASLPS)
|
24.75
▼ -2.72 (-9.9%)
|
Jahangir Sidd(Pref) / Aug 22
Jahangir Sidd(Pref)(JSCLPSA)
|
11.10
▼ -0.97 (-8.04%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 22
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
265
▼ -21.02 (-7.35%)
|
Gulshan Sp. / Aug 22
Gulshan Spinning Mills Limited(GSPM)
|
5.35
▼ -0.33 (-5.81%)
|
Escorts Bank / Aug 22
Escorts Investment Bank Limited(ESBL)
|
6.03
▼ -0.32 (-5.04%)
|
Bunnys Limited / Aug 22
Bunnys Limited(BNL)
|
103.48
▼ -4.76 (-4.4%)
|
Quetta Textile / Aug 22
Quetta Textile Mills Limited(QUET)
|
18
▼ -0.74 (-3.95%)
|
S.G.Power / Aug 22
S.G. Power Limited(SGPL)
|
12.10
▼ -0.47 (-3.74%)
|
United Brands / Aug 22
United Brands Limited(UBDL)
|
24.51
▼ -0.88 (-3.47%)
|
Maqbool Tex. / Aug 22
Maqbool Textile Mills Limited(MQTM)
|
40.70
▼ -1.45 (-3.44%)
|Stock
|Volume
|
Fauji Foods Ltd / Aug 22
Fauji Foods Limited(FFL)
|
15,391,013
▲ 0.41
|
GhaniGlobalGlass / Aug 22
Ghani Global Glass Limited(GGGL)
|
11,662,817
▲ 1.11
|
The Searle Co. / Aug 22
The Searle Company Limited(SEARL)
|
8,322,402
▼ -4.17
|
Pak Int.Bulk / Aug 22
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
7,429,251
▲ 0.3
|
TPL Properties / Aug 22
TPL Properties Limited(TPLP)
|
5,958,596
▲ 0.37
|
Symmetry Group / Aug 22
Symmetry Group Limited(SYM)
|
5,120,145
▲ 0.14
|
Askari Bank / Aug 22
Askari Bank Limited(AKBL)
|
4,996,063
▲ 3.27
|
Kohinoor Spining / Aug 22
Kohinoor Spinning Mills Limited(KOSM)
|
4,963,325
▲ 0.16
|
Al-Shaheer Corp / Aug 22
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
4,057,536
▲ 0.68
|
SPEL Ltd / Aug 22
SPEL Limited(SPEL)
|
3,950,265
▲ 2.01
