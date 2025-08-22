BML 4.91 No Change ▼ 0.00 (0%)
World

Magnitude 5.6 earthquake strikes near Myanmar-India border, EMSC says

Reuters Published 22 Aug, 2025 10:29am

A magnitude 5.6 earthquake struck near the Myanmar-India border on Friday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said.

The quake was at a depth of 10 km (6.2 miles), EMSC said.

