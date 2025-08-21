Minister of Foreign Affairs of China H.E. Wang Yi arrives at Ministry of Foreign Affairs

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 20
|
282.15
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 20
|
281.95
|
USD to Japanese Yen / Aug 21
|
147.57
|
USD to Swiss Franc / Aug 21
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Aug 21
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 21
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 20
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 20
|
6,395.78
|
Nasdaq / Aug 20
|
21,172.86
|
Dow Jones / Aug 20
|
44,938.31
|
India Sensex / Aug 21
|
82,113.36
|
Tokyo Nikkei / Aug 21
|
42,610.17
|
Hang Seng / Aug 21
|
25,107.16
|
FTSE 100 / Aug 21
|
9,289.10
|
Germany DAX 30 / Aug 21
|
24,296.36
|
France CAC40 / Aug 21
|
7,954.81
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 20
|
16,480
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 20
|
304,526
|
Petrol/Litre / Aug 21
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 21
|
63.30
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 21
|
3,340.49
|
Diesel/Litre / Aug 21
|
272.99
|
Cotton US¢/pound / Aug 21
|
67.54
|Stock
|Price
|
Tri-Star Power / Aug 21
Tri-Star Power Limited(TSPL)
|
10.62
▲ 1 (10.4%)
|
Ansari Sug. / Aug 21
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
10.74
▲ 1 (10.27%)
|
Kohinoor Power / Aug 21
Kohinoor Power Company Limited(KOHP)
|
10.75
▲ 1 (10.26%)
|
Paramount Mod / Aug 21
First Paramount Modaraba(FPRM)
|
11.50
▲ 1.05 (10.05%)
|
Asim Textile / Aug 21
Asim Textile Mills Limited(ASTM)
|
38.13
▲ 3.47 (10.01%)
|
Jubilee Spinning / Aug 21
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
36.06
▲ 3.28 (10.01%)
|
Pak. P.V.C. / Aug 21
Pakistan PVC Limited(PPVC)
|
19.56
▲ 1.78 (10.01%)
|
Fateh Sports / Aug 21
Fateh Sports Wear Limited(FSWL)
|
168.65
▲ 15.33 (10%)
|
Leather Up Ltd. / Aug 21
Leather Up Limited(LEUL)
|
60.06
▲ 5.46 (10%)
|
The Searle Co. / Aug 21
The Searle Company Limited(SEARL)
|
122.49
▲ 11.14 (10%)
|Stock
|Price
|
D.M. Corporation / Aug 21
D.M. Corporation Limited(DMC)
|
47.51
▼ -5.26 (-9.97%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 21
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
287.50
▼ -30.3 (-9.53%)
|
Sanghar Sugar / Aug 21
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
58.11
▼ -5.68 (-8.9%)
|
Gulistan Sp. / Aug 21
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
10.90
▼ -0.9 (-7.63%)
|
JS Investments / Aug 21
JS Investments Limited(JSIL)
|
30.03
▼ -1.97 (-6.16%)
|
ECOPACK Ltd / Aug 21
Ecopack Limited(ECOP)
|
61.20
▼ -3.93 (-6.03%)
|
Quetta Textile / Aug 21
Quetta Textile Mills Limited(QUET)
|
19.60
▼ -1.22 (-5.86%)
|
Century Ins. / Aug 21
Century Insurance Company Limited(CENI)
|
45.01
▼ -2.7 (-5.66%)
|
Amtex Ltd / Aug 21
Amtex Limited(AMTEX)
|
3.80
▼ -0.2 (-5%)
|
Zephyr Textile / Aug 21
Zephyr Textiles Limited(ZTL)
|
18.62
▼ -0.96 (-4.9%)
|Stock
|Volume
|
Al-Shaheer Corp / Aug 21
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
47,758,480
▲ 0.69
|
Telecard Limited / Aug 21
Telecard Limited(TELE)
|
40,460,312
▲ 0.43
|
Pak Int.Bulk / Aug 21
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
35,393,254
▲ 0.35
|
Fauji Foods Ltd / Aug 21
Fauji Foods Limited(FFL)
|
30,589,066
▲ 0.28
|
The Searle Co. / Aug 21
The Searle Company Limited(SEARL)
|
19,721,410
▲ 11.14
|
Pak Elektron / Aug 21
Pak Elektron Limited(PAEL)
|
18,554,978
▲ 1.58
|
Citi Pharma Ltd / Aug 21
Citi Pharma Limited(CPHL)
|
15,164,536
▲ 0.87
|
GhaniGlobalGlass / Aug 21
Ghani Global Glass Limited(GGGL)
|
12,410,008
▲ 1.01
|
Treet Corp / Aug 21
Treet Corporation Limited(TREET)
|
11,921,946
▲ 0.55
|
WorldCall Telecom / Aug 21
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
11,125,095
▼ -0.01
