Kerb buying and selling rate of US dollar

KARACHI: Dollar buying and selling rate in the kerb market in rupees on Wednesday (August 20, 2025).
========================
Open Bid Rs 283.73
Open Offer Rs 284.30
========================
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 20
|
282.15
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 20
|
281.95
|
USD to Japanese Yen / Aug 20
|
147.38
|
USD to Swiss Franc / Aug 20
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Aug 20
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 20
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 20
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 20
|
6,395.78
|
India Sensex / Aug 20
|
81,857.84
|
Tokyo Nikkei / Aug 20
|
42,640.56
|
Nasdaq / Aug 20
|
21,172.86
|
Hang Seng / Aug 20
|
25,176.79
|
FTSE 100 / Aug 20
|
9,288.14
|
Dow Jones / Aug 20
|
44,938.31
|
Germany DAX 30 / Aug 20
|
24,276.97
|
France CAC40 / Aug 20
|
7,973.03
|Item
|Value
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 20
|
63.21
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 20
|
16,480
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 20
|
304,526
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 20
|
3,344.83
|
Cotton US¢/pound / Aug 20
|
67.60
|
Petrol/Litre / Aug 21
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 21
|
272.99
|Stock
|Price
|
Sitara Energy / Aug 20
Sitara Energy Limited(SEL)
|
14.71
▲ 2.71 (22.58%)
|
Ali Asghar / Aug 20
Ali Asghar Textile Mills Limited(AATM)
|
57.07
▲ 9.07 (18.9%)
|
Jubilee Spinning / Aug 20
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
32.49
▲ 4.59 (16.45%)
|
Kohinoor Power / Aug 20
Kohinoor Power Company Limited(KOHP)
|
9.75
▲ 1.16 (13.5%)
|
ECOPACK Ltd / Aug 20
Ecopack Limited(ECOP)
|
65.13
▲ 6.88 (11.81%)
|
Kohat Textile / Aug 20
Kohat Textile Mills Limited(KOHTM)
|
65.77
▲ 6.79 (11.51%)
|
NIT PakistanXD / Aug 20
NIT Pakistan Gateway ETF(NITGETF)
|
35.09
▲ 3.59 (11.4%)
|
The Searle Co. / Aug 20
The Searle Company Limited(SEARL)
|
111.35
▲ 11.15 (11.13%)
|
Imperial Limited / Aug 20
Imperial Limited(IML)
|
21.10
▲ 2.1 (11.05%)
|
Ansari Sug. / Aug 20
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
9.74
▲ 0.94 (10.68%)
|Stock
|Price
|
Sanghar Sugar / Aug 20
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
63.79
▼ -7.09 (-10%)
|
Sally Textile / Aug 20
Sally Textile Mills Limited(SLYT)
|
14.70
▼ -1.55 (-9.54%)
|
Sec. Inv. Bank / Aug 20
Security Investment Bank Limited(SIBL)
|
9.55
▼ -0.95 (-9.05%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 20
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
321.52
▼ -31.59 (-8.95%)
|
NBP PGETF / Aug 20
NBP Pakistan Growth Exchange Traded Fund(NBPGETF)
|
24.08
▼ -2.29 (-8.68%)
|
Ruby Textile / Aug 20
Ruby Textile Mills Limited(RUBY)
|
15.52
▼ -1.26 (-7.51%)
|
Crescent Cotton / Aug 20
Crescent Cotton Mills Limited(CCM)
|
49.25
▼ -3.75 (-7.08%)
|
Engro Poly(Pref / Aug 20
Engro Poly(Pref)(EPCLPS)
|
12.10
▼ -0.91 (-6.99%)
|
Bilal Fibres / Aug 20
Bilal Fibres Limited(BILF)
|
23
▼ -1.69 (-6.84%)
|
Dewan Automotive Eng. / Aug 20
Dewan Automotive Engineering Limited(DWAE)
|
28.90
▼ -2.09 (-6.74%)
|Stock
|Volume
|
B.O.Punjab / Aug 20
The Bank of Punjab(BOP)
|
30,971,112
▲ 0.39
|
The Searle Co. / Aug 20
The Searle Company Limited(SEARL)
|
30,660,314
▲ 11.15
|
Citi Pharma Ltd / Aug 20
Citi Pharma Limited(CPHL)
|
15,035,565
▲ 4.1
|
Fauji Foods Ltd / Aug 20
Fauji Foods Limited(FFL)
|
13,139,337
▲ 0.41
|
Askari Bank / Aug 20
Askari Bank Limited(AKBL)
|
11,097,494
▲ 3.4
|
WorldCall Telecom / Aug 20
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
10,727,444
▲ 0.07
|
Al-Shaheer Corp / Aug 20
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
8,965,396
▲ 1.24
|
Mughal Iron & Steel / Aug 20
Mughal Iron & Steel Industries Limited(MUGHAL)
|
6,975,297
▲ 2.09
|
Telecard Limited / Aug 20
Telecard Limited(TELE)
|
6,406,844
▲ 0.38
|
National Bank / Aug 20
National Bank of Pakistan(NBP)
|
5,277,605
▲ 5.55
