BML 4.92 Increased By ▲ 0.01 (0.2%)
BOP 14.49 Increased By ▲ 0.17 (1.19%)
CNERGY 7.02 Decreased By ▼ -0.04 (-0.57%)
CPHL 88.50 Increased By ▲ 0.31 (0.35%)
DCL 12.63 Increased By ▲ 0.19 (1.53%)
DGKC 192.50 Increased By ▲ 8.22 (4.46%)
FCCL 50.45 Increased By ▲ 0.45 (0.9%)
FFL 15.82 Increased By ▲ 0.13 (0.83%)
GCIL 27.96 Decreased By ▼ -0.40 (-1.41%)
HUBC 160.50 Increased By ▲ 1.65 (1.04%)
KEL 5.18 Increased By ▲ 0.12 (2.37%)
KOSM 6.35 Increased By ▲ 0.05 (0.79%)
LOTCHEM 21.99 Increased By ▲ 0.18 (0.83%)
MLCF 89.75 Increased By ▲ 3.80 (4.42%)
NBP 147.01 Increased By ▲ 0.14 (0.1%)
PAEL 42.89 Increased By ▲ 0.32 (0.75%)
PIAHCLA 20.00 Decreased By ▼ -0.20 (-0.99%)
PIBTL 10.22 Decreased By ▼ -0.01 (-0.1%)
POWER 14.89 Increased By ▲ 0.32 (2.2%)
PPL 184.09 Increased By ▲ 4.65 (2.59%)
PREMA 42.86 Increased By ▲ 3.90 (10.01%)
PRL 31.46 Decreased By ▼ -0.20 (-0.63%)
PTC 23.27 Increased By ▲ 0.32 (1.39%)
SNGP 118.70 Increased By ▲ 1.67 (1.43%)
SSGC 41.38 Decreased By ▼ -0.39 (-0.93%)
TELE 7.75 Increased By ▲ 0.10 (1.31%)
TPLP 9.74 Decreased By ▼ -0.03 (-0.31%)
TREET 22.52 Increased By ▲ 0.08 (0.36%)
TRG 56.85 Increased By ▲ 0.52 (0.92%)
WTL 1.40 Decreased By ▼ -0.01 (-0.71%)
BR100 15,103 Increased By 140.9 (0.94%)
BR30 42,619 Increased By 540.8 (1.29%)
KSE100 148,196 Increased By 1704.8 (1.16%)
KSE30 45,271 Increased By 438.2 (0.98%)
Aug 18, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►

CM Maryam Nawaz addresses Pakistani community in Japan

Published 18 Aug, 2025 07:52pm
CM Maryam Nawaz addresses Pakistani community in Japan
Punjab CM Maryam Nawaz

Comments

200 characters

CM Maryam Nawaz addresses Pakistani community in Japan

Hamas accepts new Gaza truce plan: Hamas official

Pakistan poised to enter growth phase after stability, says finance minister

Govt launches AI Techathon to drive innovation, economic transformation

KSE-100 gains over 1,700 points to hit fresh all-time high

Thousands of Palestinians leave Gaza City fearing Israeli offensive

Fresh Pakistan monsoon rains kill 20, halt rescue efforts

Finance Division, not FBR, will present next year’s budget

CCP approves Nippon Express stake acquisition in TCS Logistics

Digitalisation: FBR’s Rs200,000 cash cap puts pressure on retailers, e-commerce

Pakistan rupee continues upward momentum, marks 7th consecutive gain against US dollar

Read more stories