KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 41.897 billion and the numbers of lots traded were 43,873.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 22.177 billion, followed by COTS (PKR 9.980 billion),NSDQ 100 (PKR 3.643 billion),Silver (PKR 1.843 billion),Platinum (PKR 1.215 billion),Crude oil (PKR 1.190 billion),SP500 (PKR 475.160 million),Copper (PKR 288.771 million),DJ (PKR 278.728 million), Natural Gas (PKR 135.691 million), Japan Equity (PKR 96.561 million),Brent (PKR 24.789 million),and Aluminium (PKR 2.154 million).
In Agricultural commodities, 76 lots amounting to PKR 544.974 million were traded.
