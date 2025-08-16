Putin switches to English, invites Trump to meet ‘next time in Moscow’

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 15
|
282.05
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 15
|
281.85
|
USD to Japanese Yen / Aug 15
|
147.19
|
USD to Swiss Franc / Aug 15
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 15
|
1.36
|
Euro to USD / Aug 15
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 15
|
4.96
|Stock
|Volume
|
India Sensex / Aug 14
|
80,597.66
|
S&P 500 / Aug 15
|
6,449.80
|
Tokyo Nikkei / Aug 15
|
43,378.31
|
Nasdaq / Aug 15
|
21,622.98
|
Hang Seng / Aug 15
|
25,270.07
|
FTSE 100 / Aug 15
|
9,138.90
|
Dow Jones / Aug 15
|
44,946.12
|
Germany DAX 30 / Aug 15
|
24,359.30
|
France CAC40 / Aug 15
|
7,923.45
|Item
|Value
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 15
|
62.80
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 15
|
16,680
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 15
|
306,155
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 15
|
3,336.19
|
Cotton US¢/pound / Aug 15
|
67.54
|
Petrol/Litre / Aug 16
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 16
|
272.99
|Stock
|Price
|
Ansari Sug. / Aug 15
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
6.81
▲ 1 (17.21%)
|
Media Times Ltd / Aug 15
Media Times Limited(MDTL)
|
3.62
▲ 0.39 (12.07%)
|
S.G.Power / Aug 15
S.G. Power Limited(SGPL)
|
9.89
▲ 1 (11.25%)
|
Gulistan Sp. / Aug 15
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
11.73
▲ 1.07 (10.04%)
|
Grays Leasing / Aug 15
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
18.87
▲ 1.72 (10.03%)
|
Sanghar Sugar / Aug 15
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
58.58
▲ 5.33 (10.01%)
|
Shahzad Tex. / Aug 15
Shahzad Textile Mills Limited(SZTM)
|
60.95
▲ 5.54 (10%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 15
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
291.83
▲ 26.53 (10%)
|
Jubilee Spinning / Aug 15
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
24.63
▲ 2.24 (10%)
|
Tata Textile / Aug 15
Tata Textile Mills Limited(TATM)
|
264
▲ 24 (10%)
|Stock
|Price
|
Sindh Abadgar / Aug 15
Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited(SASML)
|
282.30
▼ -31.37 (-10%)
|
Shadman Cotton / Aug 15
Shadman Cotton Mills Limited(SHCM)
|
38.15
▼ -3.8 (-9.06%)
|
National Silk / Aug 15
The National Silk & Rayon Mills Limited(NSRM)
|
87.91
▼ -8.54 (-8.85%)
|
Bunnys Limited / Aug 15
Bunnys Limited(BNL)
|
134.09
▼ -11.85 (-8.12%)
|
Sardar Chemical / Aug 15
Sardar Chemical Industries Limited(SARC)
|
90.74
▼ -7.04 (-7.2%)
|
Gulshan Sp. / Aug 15
Gulshan Spinning Mills Limited(GSPM)
|
5.98
▼ -0.45 (-7%)
|
First IBL Mod. / Aug 15
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
8.67
▼ -0.62 (-6.67%)
|
JS Global Cap. / Aug 15
JS Global Capital Limited(JSGCL)
|
150.82
▼ -9.18 (-5.74%)
|
Asim Textile / Aug 15
Asim Textile Mills Limited(ASTM)
|
27.74
▼ -1.65 (-5.61%)
|
Sally Textile / Aug 15
Sally Textile Mills Limited(SLYT)
|
15.23
▼ -0.83 (-5.17%)
|Stock
|Volume
|
Aisha Steel Mill / Aug 15
Aisha Steel Mills Limited(ASL)
|
30,027,480
▲ 0.55
|
Media Times Ltd / Aug 15
Media Times Limited(MDTL)
|
21,707,355
▲ 0.39
|
Air Link Com. / Aug 15
Air Link Communication Limited(AIRLINK)
|
19,881,458
▲ 9.76
|
Al-Shaheer Corp / Aug 15
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
18,175,184
▲ 0.63
|
WorldCall Telecom / Aug 15
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
16,704,962
▲ 0.01
|
B.O.Punjab / Aug 15
The Bank of Punjab(BOP)
|
13,663,632
▲ 0.06
|
Ghani Chem. Ind. / Aug 15
Ghani Chemical Industries Limited(GCIL)
|
11,975,525
▲ 1.94
|
Yousuf Weaving / Aug 15
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
11,153,414
▼ -0.12
|
Invest Bank / Aug 15
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
11,095,602
▼ -0.03
|
Ghani Global Holding / Aug 15
Ghani Global Holdings Limited(GGL)
|
9,988,708
▲ 1.75
