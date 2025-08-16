KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (August 15, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 283.50 284.55 AED 77.18 77.45
EURO 330.12 332.31 SAR 75.41 75.70
GBP 383.10 385.36 INTERBANK 282.10 282.20
JPY 1.89 1.94
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments