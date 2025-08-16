BML 4.90 Decreased By ▼ -0.10 (-2%)
Markets Print 2025-08-16

Open market rates of foreign currencies

Recorder Report Published 16 Aug, 2025 06:17am

KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (August 15, 2025).

=========================================================================
CURRENCY            BUYING   SELLING   CURRENCY           BUYING  SELLING
=========================================================================
USD $               283.50   284.55    AED                77.18     77.45
EURO                330.12   332.31    SAR                75.41     75.70
GBP                 383.10   385.36    INTERBANK         282.10    282.20
JPY                                                        1.89      1.94
=========================================================================

