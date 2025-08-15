Interior Minister Mohsin Naqvi meets US Coordinator for Counterterrorism Gregory LoGerfo

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 15
|
282.05
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 15
|
281.85
|
USD to Japanese Yen / Aug 14
|
147.19
|
USD to Swiss Franc / Aug 15
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 15
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 15
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 14
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 14
|
6,468.54
|
India Sensex / Aug 14
|
80,597.66
|
Nasdaq / Aug 14
|
21,710.67
|
Dow Jones / Aug 14
|
44,911.26
|
Tokyo Nikkei / Aug 15
|
43,378.31
|
Hang Seng / Aug 15
|
25,270.07
|
FTSE 100 / Aug 15
|
9,170.20
|
Germany DAX 30 / Aug 15
|
24,482.50
|
France CAC40 / Aug 15
|
7,926.14
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 13
|
16,680
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 13
|
307,013
|
Petrol/Litre / Aug 15
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 15
|
63.42
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 15
|
3,339.60
|
Diesel/Litre / Aug 15
|
285.83
|
Cotton US¢/pound / Aug 15
|
67.53
|Stock
|Price
|
Ansari Sug. / Aug 15
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
6.81
▲ 1 (17.21%)
|
S.G.Power / Aug 15
S.G. Power Limited(SGPL)
|
9.89
▲ 1 (11.25%)
|
Gulistan Sp. / Aug 15
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
11.73
▲ 1.07 (10.04%)
|
Grays Leasing / Aug 15
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
18.87
▲ 1.72 (10.03%)
|
Sanghar Sugar / Aug 15
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
58.58
▲ 5.33 (10.01%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 15
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
291.83
▲ 26.53 (10%)
|
Shahzad Tex. / Aug 15
Shahzad Textile Mills Limited(SZTM)
|
60.95
▲ 5.54 (10%)
|
Tata Textile / Aug 15
Tata Textile Mills Limited(TATM)
|
264
▲ 24 (10%)
|
Jubilee Spinning / Aug 15
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
24.63
▲ 2.24 (10%)
|
Gammon Pak / Aug 15
Gammon Pakistan Limited(GAMON)
|
29.18
▲ 2.65 (9.99%)
|Stock
|Price
|
Sindh Abadgar / Aug 15
Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited(SASML)
|
282.30
▼ -31.37 (-10%)
|
Aisha Steel (CPS) / Aug 15
Aisha Steel Mills Limited (CPS)(ASLCPS)
|
22.80
▼ -2.47 (-9.77%)
|
Aisha Steel(ConPS) / Aug 15
Aisha Steel(ConPS)(ASLPS)
|
20.75
▼ -2.2 (-9.59%)
|
Diamond Ind. / Aug 15
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
31.90
▼ -3.03 (-8.67%)
|
Bunnys Limited / Aug 15
Bunnys Limited(BNL)
|
133.60
▼ -12.34 (-8.46%)
|
Dewan Mushtaq / Aug 15
Dewan Mushtaq Textile Mills Limited(DMTM)
|
10.01
▼ -0.92 (-8.42%)
|
Al-Khair Gadoon / Aug 15
Al-Khair Gadoon Limited(AKGL)
|
51.01
▼ -4.44 (-8.01%)
|
Gulshan Sp. / Aug 15
Gulshan Spinning Mills Limited(GSPM)
|
6
▼ -0.43 (-6.69%)
|
Shahtaj Sugar / Aug 15
Shahtaj Sugar Mills Limited(SHJS)
|
123.01
▼ -8.51 (-6.47%)
|
Arpak Int. / Aug 15
Arpak International Investments Ltd.(ARPAK)
|
55.10
▼ -3.51 (-5.99%)
|Stock
|Volume
|
Aisha Steel Mill / Aug 15
Aisha Steel Mills Limited(ASL)
|
25,503,967
▲ 0.52
|
Air Link Com. / Aug 15
Air Link Communication Limited(AIRLINK)
|
18,087,972
▲ 12.22
|
Media Times Ltd / Aug 15
Media Times Limited(MDTL)
|
15,851,326
▲ 0.19
|
Al-Shaheer Corp / Aug 15
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
14,360,497
▲ 0.51
|
WorldCall Telecom / Aug 15
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
10,882,577
▲ 0.02
|
B.O.Punjab / Aug 15
The Bank of Punjab(BOP)
|
10,668,528
▲ 0.11
|
Invest Bank / Aug 15
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
9,975,043
▼ -0.01
|
Ghani Chem. Ind. / Aug 15
Ghani Chemical Industries Limited(GCIL)
|
8,332,959
▲ 2.05
|
Yousuf Weaving / Aug 15
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
8,241,191
▼ -0.02
|
Mughal Iron & Steel / Aug 15
Mughal Iron & Steel Industries Limited(MUGHAL)
|
7,509,761
▲ 4.56
