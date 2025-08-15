BML 4.95 Decreased By ▼ -0.05 (-1%)
BOP 14.34 Increased By ▲ 0.08 (0.56%)
CNERGY 7.03 Decreased By ▼ -0.03 (-0.42%)
CPHL 88.65 Increased By ▲ 0.66 (0.75%)
DCL 12.42 Decreased By ▼ -0.13 (-1.04%)
DGKC 183.75 Decreased By ▼ -1.44 (-0.78%)
FCCL 50.27 Increased By ▲ 0.06 (0.12%)
FFL 15.81 Increased By ▲ 0.06 (0.38%)
GCIL 28.45 Increased By ▲ 2.03 (7.68%)
HUBC 158.50 Decreased By ▼ -2.49 (-1.55%)
KEL 5.10 Decreased By ▼ -0.04 (-0.78%)
KOSM 6.35 Decreased By ▼ -0.06 (-0.94%)
LOTCHEM 21.75 Decreased By ▼ -0.03 (-0.14%)
MLCF 85.76 Decreased By ▼ -0.22 (-0.26%)
NBP 147.35 Increased By ▲ 1.42 (0.97%)
PAEL 42.87 Increased By ▲ 0.40 (0.94%)
PIAHCLA 20.27 Decreased By ▼ -0.04 (-0.2%)
PIBTL 10.28 Decreased By ▼ -0.16 (-1.53%)
POWER 14.60 Decreased By ▼ -0.15 (-1.02%)
PPL 179.40 Decreased By ▼ -3.94 (-2.15%)
PREMA 38.99 Increased By ▲ 0.29 (0.75%)
PRL 31.65 Decreased By ▼ -0.44 (-1.37%)
PTC 23.05 Increased By ▲ 0.02 (0.09%)
SNGP 117.50 Decreased By ▼ -0.81 (-0.68%)
SSGC 41.75 Decreased By ▼ -0.17 (-0.41%)
TELE 7.65 Increased By ▲ 0.06 (0.79%)
TPLP 9.72 Decreased By ▼ -0.07 (-0.72%)
TREET 22.50 Decreased By ▼ -0.08 (-0.35%)
TRG 56.94 Increased By ▲ 0.54 (0.96%)
WTL 1.42 Increased By ▲ 0.02 (1.43%)
BR100 14,973 Decreased By -21.1 (-0.14%)
BR30 42,118 Decreased By -272.7 (-0.64%)
KSE100 146,617 Increased By 87.9 (0.06%)
KSE30 44,860 Increased By 4.2 (0.01%)
Interior Minister Mohsin Naqvi meets US Coordinator for Counterterrorism Gregory LoGerfo

Published 15 Aug, 2025 03:09pm
Pak-US cooperation in fight against terrorism to yield positive results: security czar

