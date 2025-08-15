Widgets
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 13
|
282.22
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 13
|
281.97
|
USD to Japanese Yen / Aug 14
|
147.19
|
USD to Swiss Franc / Aug 14
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 14
|
1.36
|
Euro to USD / Aug 14
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 14
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 14
|
6,468.54
|
India Sensex / Aug 14
|
80,597.66
|
Tokyo Nikkei / Aug 14
|
43,036.46
|
Nasdaq / Aug 14
|
21,710.67
|
Hang Seng / Aug 14
|
25,239.84
|
FTSE 100 / Aug 14
|
9,177.24
|
Dow Jones / Aug 14
|
44,911.26
|
Germany DAX 30 / Aug 14
|
24,377.50
|
France CAC40 / Aug 14
|
7,870.34
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 13
|
16,680
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 13
|
307,013
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 14
|
63.85
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 14
|
3,344.24
|
Cotton US¢/pound / Aug 14
|
67.55
|
Petrol/Litre / Aug 15
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 15
|
285.83
|Stock
|Price
|
Ansari Sug. / Aug 15
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
6.81
▲ 1 (17.21%)
|
S.G.Power / Aug 15
S.G. Power Limited(SGPL)
|
9.89
▲ 1 (11.25%)
|
Gulistan Sp. / Aug 15
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
11.73
▲ 1.07 (10.04%)
|
Grays Leasing / Aug 15
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
18.87
▲ 1.72 (10.03%)
|
Al-Shaheer Corp / Aug 15
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
12.20
▲ 1.11 (10.01%)
|
Sanghar Sugar / Aug 15
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
58.58
▲ 5.33 (10.01%)
|
Tata Textile / Aug 15
Tata Textile Mills Limited(TATM)
|
264
▲ 24 (10%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 15
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
291.83
▲ 26.53 (10%)
|
Jubilee Spinning / Aug 15
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
24.63
▲ 2.24 (10%)
|
Gammon Pak / Aug 15
Gammon Pakistan Limited(GAMON)
|
29.18
▲ 2.65 (9.99%)
|Stock
|Price
|
Sindh Abadgar / Aug 15
Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited(SASML)
|
284.49
▼ -29.18 (-9.3%)
|
Aisha Steel (CPS) / Aug 15
Aisha Steel Mills Limited (CPS)(ASLCPS)
|
23
▼ -2.27 (-8.98%)
|
Ideal Spinning / Aug 15
Ideal Spinning Mills Limited(IDSM)
|
21.01
▼ -2 (-8.69%)
|
Dewan Mushtaq / Aug 15
Dewan Mushtaq Textile Mills Limited(DMTM)
|
10.01
▼ -0.92 (-8.42%)
|
Bunnys Limited / Aug 15
Bunnys Limited(BNL)
|
133.80
▼ -12.14 (-8.32%)
|
Diamond Ind. / Aug 15
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
32.15
▼ -2.78 (-7.96%)
|
Paramount Mod / Aug 15
First Paramount Modaraba(FPRM)
|
9.26
▼ -0.55 (-5.61%)
|
First IBL Mod. / Aug 15
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
8.79
▼ -0.5 (-5.38%)
|
Engro Poly(Pref / Aug 15
Engro Poly(Pref)(EPCLPS)
|
12.11
▼ -0.68 (-5.32%)
|
Gulshan Sp. / Aug 15
Gulshan Spinning Mills Limited(GSPM)
|
6.09
▼ -0.34 (-5.29%)
|Stock
|Volume
|
Aisha Steel Mill / Aug 15
Aisha Steel Mills Limited(ASL)
|
21,680,933
▲ 0.53
|
Air Link Com. / Aug 15
Air Link Communication Limited(AIRLINK)
|
14,831,317
▲ 13.78
|
Media Times Ltd / Aug 15
Media Times Limited(MDTL)
|
14,708,081
▲ 0.16
|
Invest Bank / Aug 15
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
8,425,663
▲ 0.28
|
Yousuf Weaving / Aug 15
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
7,023,749
▲ 0.05
|
Al-Shaheer Corp / Aug 15
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
6,530,446
▲ 1.11
|
B.O.Punjab / Aug 15
The Bank of Punjab(BOP)
|
5,715,105
▲ 0.09
|
Citi Pharma Ltd / Aug 15
Citi Pharma Limited(CPHL)
|
5,534,834
▲ 1.31
|
Oil & Gas Dev. / Aug 15
Oil & Gas Development Company Limited(OGDC)
|
5,063,290
▼ -6.52
|
WorldCall Telecom / Aug 15
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
4,659,076
▲ 0.01
