PM Shehbaz meets Chairman Pakistan People’s Party Bilawal Bhutto Zardari

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 8
|
282.53
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 8
|
282.28
|
USD to Japanese Yen / Aug 8
|
147.34
|
USD to Swiss Franc / Aug 8
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 8
|
1.34
|
Euro to USD / Aug 8
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 7
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 7
|
6,340
|
Nasdaq / Aug 7
|
21,242.70
|
Dow Jones / Aug 7
|
43,968.64
|
India Sensex / Aug 8
|
80,068.65
|
Tokyo Nikkei / Aug 8
|
41,842.76
|
Hang Seng / Aug 8
|
24,829.91
|
FTSE 100 / Aug 8
|
9,107.63
|
Germany DAX 30 / Aug 8
|
24,151.21
|
France CAC40 / Aug 8
|
7,728
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 7
|
16,580
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 7
|
310,528
|
Petrol/Litre / Aug 8
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 8
|
63.65
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 8
|
3,394.28
|
Diesel/Litre / Aug 8
|
285.83
|
Cotton US¢/pound / Aug 8
|
66.22
|Stock
|Price
|
First IBL Mod. / Aug 8
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
8.32
▲ 1 (13.66%)
|
Parmount Sp. / Aug 8
Paramount Spinning Mills Limited(PASM)
|
9.28
▲ 1 (12.08%)
|
PICIC Ins.Ltd. / Aug 8
PICIC Insurance Limited(PIL)
|
4.98
▲ 0.53 (11.91%)
|
Equity Modaraba / Aug 8
First Equity Modaraba(FEM)
|
6.10
▲ 0.62 (11.31%)
|
Dost Steels Ltd. / Aug 8
Dost Steels Limited(DSL)
|
8.90
▲ 0.84 (10.42%)
|
786 Invest Ltd / Aug 8
786 Investments Limited(786)
|
10.86
▲ 1 (10.14%)
|
Kohinoor Mills / Aug 8
Kohinoor Mills Limited(KML)
|
89.27
▲ 8.12 (10.01%)
|
Diamond Ind. / Aug 8
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
39.99
▲ 3.64 (10.01%)
|
Jubilee Spinning / Aug 8
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
16.82
▲ 1.53 (10.01%)
|
Trust Mod. / Aug 8
Trust Modaraba(TRSM)
|
30.44
▲ 2.77 (10.01%)
|Stock
|Price
|
Grays Leasing / Aug 8
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
12.88
▼ -1.43 (-9.99%)
|
Olympia Mills / Aug 8
Olympia Mills Limited(OML)
|
39.50
▼ -4.38 (-9.98%)
|
Popular Islamic / Aug 8
Popular Islamic Modaraba(PIM)
|
18.91
▼ -2.08 (-9.91%)
|
Reliance Weaving / Aug 8
Reliance Weaving Mills Limited(REWM)
|
114.50
▼ -12.27 (-9.68%)
|
Aisha Steel (CPS) / Aug 8
Aisha Steel Mills Limited (CPS)(ASLCPS)
|
19.20
▼ -2.02 (-9.52%)
|
Service Textile / Aug 8
Service Industries Textiles Limited(SERT)
|
19.17
▼ -1.94 (-9.19%)
|
Nazir Cotton Mills / Aug 8
Nazir Cotton Mills Limited(NCML)
|
12.55
▼ -1.25 (-9.06%)
|
Cresent Jute / Aug 8
Crescent Jute Products Limited(CJPL)
|
13.52
▼ -1.34 (-9.02%)
|
Crescent Cotton / Aug 8
Crescent Cotton Mills Limited(CCM)
|
50.40
▼ -4.97 (-8.98%)
|
Int. Knit. / Aug 8
International Knitwear Limited(INKL)
|
32
▼ -3.14 (-8.94%)
|Stock
|Volume
|
Pak Petroleum / Aug 8
Pakistan Petroleum Limited(PPL)
|
21,866,878
▼ -2.24
|
B.O.Punjab / Aug 8
The Bank of Punjab(BOP)
|
21,223,133
▼ -0.2
|
Loads Limited / Aug 8
Loads Limited(LOADS)
|
20,464,190
▲ 0.71
|
Oil & Gas Dev. / Aug 8
Oil & Gas Development Company Limited(OGDC)
|
19,844,255
▲ 3.05
|
WorldCall Telecom / Aug 8
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
17,303,100
▲ 0
|
K-Electric Ltd. / Aug 8
K-Electric Limited(KEL)
|
14,750,005
▲ 0.08
|
P.T.C.L. / Aug 8
Pakistan Telecommunication Company Ltd(PTC)
|
14,124,063
▲ 1.01
|
Unity Foods Ltd / Aug 8
Unity Foods Limited(UNITY)
|
13,906,537
▼ -0.34
|
Pak Refinery / Aug 8
Pakistan Refinery Limited(PRL)
|
13,638,510
▲ 0.7
|
Yousuf Weaving / Aug 8
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
12,124,160
▲ 0
Comments