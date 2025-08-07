Karachi: Fire breaks out at a factory in Landhi’s Export Processing Zone

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 7
|
282.65
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 7
|
282.45
|
USD to Japanese Yen / Aug 7
|
147.28
|
USD to Swiss Franc / Aug 7
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 7
|
1.34
|
Euro to USD / Aug 7
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 7
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 7
|
6,345.06
|
India Sensex / Aug 7
|
79,991.22
|
Tokyo Nikkei / Aug 7
|
41,001.01
|
Nasdaq / Aug 7
|
21,169.42
|
Hang Seng / Aug 7
|
25,045.83
|
FTSE 100 / Aug 7
|
9,164.31
|
Dow Jones / Aug 7
|
441,923.12
|
Germany DAX 30 / Aug 7
|
23,924.36
|
France CAC40 / Aug 7
|
7,635.03
|Item
|Value
|
Petrol/Litre / Aug 7
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 7
|
64.85
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 7
|
16,485
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 7
|
308,041
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 7
|
3,379.10
|
Diesel/Litre / Aug 7
|
285.83
|
Cotton US¢/pound / Aug 7
|
66.95
|Stock
|Price
|
Parmount Sp. / Aug 7
Paramount Spinning Mills Limited(PASM)
|
8.28
▲ 1 (13.74%)
|
UDL International / Aug 7
UDL International Limited(UDLI)
|
9.68
▲ 1 (11.52%)
|
Pak Gen.Ins. / Aug 7
The Pakistan General Insurance Co. Ltd.(PKGI)
|
10.38
▲ 1 (10.66%)
|
B. F. Modaraba / Aug 7
B.F. Modaraba(BFMOD)
|
11.39
▲ 1.04 (10.05%)
|
Mandviwala / Aug 7
Mandviwala Mauser Plastic Industries(MWMP)
|
43.63
▲ 3.97 (10.01%)
|
Unity Foods Ltd / Aug 7
Unity Foods Limited(UNITY)
|
30.65
▲ 2.79 (10.01%)
|
Jubilee Spinning / Aug 7
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
15.29
▲ 1.39 (10%)
|
Sindh Abadgar / Aug 7
Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited(SASML)
|
214.24
▲ 19.48 (10%)
|
Kohinoor Mills / Aug 7
Kohinoor Mills Limited(KML)
|
81.15
▲ 7.38 (10%)
|
Data Agro / Aug 7
Data Agro Limited(DAAG)
|
111.10
▲ 10.1 (10%)
|Stock
|Price
|
Blue-Ex Ltd / Aug 7
Blue-Ex Limited (GEM)(GEMBLUEX)
|
53.91
▼ -5.99 (-10%)
|
Pakistan Credit Rating Agency / Aug 7
The Pakistan Credit Rating Agency Ltd(GEMPACRA)
|
25.88
▼ -2.87 (-9.98%)
|
Popular Islamic / Aug 7
Popular Islamic Modaraba(PIM)
|
17.25
▼ -1.91 (-9.97%)
|
Crescent Fib. / Aug 7
Crescent Fibres Limited(CFL)
|
47.01
▼ -4.04 (-7.91%)
|
Shams Textile / Aug 7
Shams Textile Mills Limited(STML)
|
34.12
▼ -2.68 (-7.28%)
|
National Silk / Aug 7
The National Silk & Rayon Mills Limited(NSRM)
|
106.50
▼ -7.9 (-6.91%)
|
Shahtaj Sugar / Aug 7
Shahtaj Sugar Mills Limited(SHJS)
|
123
▼ -8.52 (-6.48%)
|
Supernet Tech. / Aug 7
Supernet Technologies Limited(STL)
|
757.02
▼ -48.43 (-6.01%)
|
Int. Knit. / Aug 7
International Knitwear Limited(INKL)
|
34.53
▼ -2.04 (-5.58%)
|
Engro Poly(Pref / Aug 7
Engro Poly(Pref)(EPCLPS)
|
12.25
▼ -0.71 (-5.48%)
|Stock
|Volume
|
Fauji Foods Ltd / Aug 7
Fauji Foods Limited(FFL)
|
21,810,029
▲ 0.29
|
Askari Bank / Aug 7
Askari Bank Limited(AKBL)
|
20,727,076
▲ 2.8
|
WorldCall Telecom / Aug 7
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
19,133,258
▼ -0.01
|
The Organic Meat / Aug 7
The Organic Meat Company Limited(TOMCL)
|
18,876,837
▲ 2.37
|
B.O.Punjab / Aug 7
The Bank of Punjab(BOP)
|
16,123,195
▼ -0.11
|
Unity Foods Ltd / Aug 7
Unity Foods Limited(UNITY)
|
14,980,490
▲ 2.79
|
Ghani Global Holding / Aug 7
Ghani Global Holdings Limited(GGL)
|
13,113,695
▲ 0.83
|
Hascol Petrol / Aug 7
Hascol Petroleum Limited(HASCOL)
|
12,861,880
▲ 0.11
|
Pak Petroleum / Aug 7
Pakistan Petroleum Limited(PPL)
|
12,680,957
▲ 3.27
|
Oil & Gas Dev. / Aug 7
Oil & Gas Development Company Limited(OGDC)
|
12,311,526
▲ 4.26
