KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (July 11, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 286.35 287.50 AED 78.21 78.91 EURO 335.68 338.65 SAR 76.43 76.98 GBP 390.07 393.53 INTERBANK 284.50 284.70 JPY 1.92 1.97 =========================================================================

