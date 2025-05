KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (May 02, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.43 282.89 AED 76.51 77.09 EURO 318.45 321.36 SAR 75.14 75.70 GBP 374.15 377.75 INTERBANK 281.10 281.30 JPY 1.91 1.96 =========================================================================

