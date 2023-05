KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 29, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Life Assu. 1,500,000 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 14.00 Alfalah Sec. Agritech Limited 5,700,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.00 Arif Habib Ltd. Amreli Steels 200,000 16.74 Alfalah Sec. 1,444,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,644,000 17.85 Shaffi Securities B.O.Punjab 30,000 3.75 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 3.75 Mayari Sec. Citi Pharma Ltd 500 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 22.00 Adam Usman Sec. D.G.K.Cement 500 50.30 Total/Weighted Avg. Rate 500 50.30 Fortune Sec. Dost Steels Ltd. 1,500 5.65 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 5.65 Chase Securities Engro Corp 2,000 283.25 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 283.25 K & I Global Ghani Glass Ltd 100,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 33.00 Adam Usman Sec. Ghani Glob. Hol. 472,000 9.97 Total/Weighted Avg. Rate 472,000 9.97 Alfalah Sec. Ghani Value Glas 180,000 69.00 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 69.00 M. M. M. A. Khanani K-Electric Ltd. 500 1.83 Total/Weighted Avg. Rate 500 1.83 Sherman Sec. Kot Addu Power 1,300,000 22.25 D.J.M. Sec. 1,300,000 22.25 AL Habib Cap. Mkt. 1,300,000 22.25 Aba Ali H. Sec. 1,470,000 22.25 Topline Sec. 1,300,000 22.25 Total/Weighted Avg. Rate 6,670,000 22.25 Intermarket Sec. Lucky Cement 1,500 517.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 517.50 Adam Usman Sec. Maple Leaf Cement 2,186 28.45 Total/Weighted Avg. Rate 2,186 28.45 Adam Usman Sec. Mughal Iron 2,994 50.24 Total/Weighted Avg. Rate 2,994 50.24 Adam Sec. Nishat ChunPow 500 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 16.50 Sherman Sec. Nishat Power 2,350,000 17.20 D.J.M. Sec. 2,350,000 17.20 AL Habib Cap. Mkt. 2,350,000 17.20 Aba Ali H. Sec. 2,586,500 17.20 Topline Sec. 2,350,000 17.20 Total/Weighted Avg. Rate 11,986,500 17.20 Fortune Sec. Oil & Gas Dev. 300,000 74.50 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 74.50 Arif Habib Ltd. OLP Financial Serv. 2,039,000 18.30 Total/Weighted Avg. Rate 2,039,000 18.30 EFG Hermes P.S.O. 120,000 121.00 Total/Weighted Avg. Rate 120,000 121.00 SAZ Capital Pak Int.Bulk 6,000,000 10.35 Total/Weighted Avg. Rate 6,000,000 10.35 Ghani Osman Sec. Pioneer Cement 5,000 85.86 Fortune Sec. 5,000 84.90 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 85.38 Arif Habib Ltd. Saif Power Ltd. 1,964,000 17.98 Total/Weighted Avg. Rate 1,964,000 17.98 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin 1,250,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 7.00 Adam Usman Sec. Sui Southern Gas 500 8.94 Total/Weighted Avg. Rate 500 8.94 Alfalah Sec. TPL Properties 2,150,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,150,000 17.00 Fawad Yusuf Sec. WorldCall Telecom 3,000 1.13 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 1.13 =========================================================================================== Total Turnover 42,131,180 ===========================================================================================

