KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 22, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Intermarket Sec. Air Link Commun 100,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 22.00 Growth Sec. Bankislami Pak. 200,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 15.00 Shaffi Securities Pak Refinery 5,000 13.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 13.50 ASDA Sec. Sui North Gas 99,000 43.00 Total/Weighted Avg. Rate 99,000 43.00 ASDA Sec. The Searle Co 42,000 49.71 Total/Weighted Avg. Rate 42,000 49.71 Adam Sec. TRG Pak Ltd 225,001 101.05 Total/Weighted Avg. Rate 225,001 101.05 Growth Sec. WorldCall Telecom 14,000,000 1.14 Total/Weighted Avg. Rate 14,000,000 1.14 =========================================================================================== Total Turnover 14,671,001 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023