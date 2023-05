KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Tuesday (May 02, 2023).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 02-05-2023 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Maan Securities Alfalah Sec Adamjee Insurance 42,000 21.00 Total/Weighted Avg. Rate 42,000 21.00 JS Global Cap. Adam Sec. Air Link Comm. Ltd. 200,000 18.80 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 18.80 Adam Sec. Adam Usman Sec Avanceon Limited 266,500 65.50 Total/Weighted Avg. Rate 266,500 65.50 MRA Sec. JS Global Cap. BankIslami Pakistan 20,000 14.88 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 14.88 Adam Usman Sec Adam Sec Cnergyico PK Ltd. 500 3.68 Total/Weighted Avg. Rate 500 3.68 MRA Sec. Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 40,000 77.94 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 77.94 M/s. Ktrade Securities JS Global Cap. IbrahimFibres 50,000 216.89 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 216.89 Maan Securities Alfalah Sec Mehmood Textile 70,000 840.00 Total/Weighted Avg. Rate 70,000 840.00 Adam Sec. Adam Usman Sec Oil & Gas Dev 500,000 85.08 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 85.08 Alfalah Sec. Maan Securities Shakarganj Ltd. 1,500,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 40.00 Adam Sec. Adam Usman Sec Systems Ltd. 77,500 452.35 Total/Weighted Avg. Rate 77,500 452.35 ================================================================================================================= Total Turnover 2,766,500 =================================================================================================================

