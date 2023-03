Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (March 22, 2023).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT ES Valor Palm oil Alpine Mar. 21, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Maria Containers MSC Pak Mar. 21, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO STI Gramercy Mogas Alpine Mar. 20, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Lisa Containers GAC Mar. 22, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= STI Gramercy Mogas Alpine Mar. 22, 2023 MSC Maria Elena Containers MSC Pak -do- ES Valor Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Melody Fair Coal Alpine Mar. 22, 2023 Nordic Josephine Mogas Alpine -do- Broog LNG GSA -do- Abram Schulte Soya bean North Star Waiting for berth ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Wide Juliet Containers CMA CGM Mar. 22, 2023 Mild Bloom Palm Oil - -do- MSC Veronique Containers MSC Pak Mar. 23, 2023 OOCL Charleston Containers OOCL -do- =============================================================================

