KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (March 08, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Dee 4 Load Trans Maritime 05-03-2023 Kastania Molasses Pvt. Ltd OP-3 M.T Lahore Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 05-03-2023 B-1 Vari Trader Disc East Wind 06-03-2023 Chemical Shipping Co. B-4 TBC Disc Chick Sea Trade Shipping Passion Peas Pvt. Ltd 02-03-2023 B-7/B-6 Wan Hai Disc Load Riazeda 07-03-2023 627 Container (Pvt) Ltd B-9/B-8 Independent Disc Load Riazeda 07-03-2023 Spirit Container Pvt. Ltd B-16/B-17 Kyalami Disc Dap Bulk Shipping 08-03-2023 Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Maroudio Disc Ocean Services 07-02-2023 Canola (Pvt.) Ltd B-25/B-24 Olivian Disc Flour Gac Pakistan 02-03-2023 Confidence Pvt. Ltd B-26/B-27 Stephanie C Disc. Load Universal Shipp 08-03-2023 Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Dalian Disc Load Hapag Lloyd 08-03-2023 Express Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Independent 08-03-2023 Disc Load Riazeda Pvt. Ltd Spirit Container Dalian Express 08-03-2023 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Furano Galaxy 08-03-2023 D/9436 Gac Pakistan Base Oil (Pvt) Limited Clemens 08-03-2023 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Emerald Ace 08-03-2023 D/35 Vehicles Dynamic Shipping Agency Momentum 08-03-2023 D/8000 Iron Gear Bulk Phonex Shipping Pvt. Ltd New Spirit 08-03-2023 L/55000 Clinkers Ocean Services Pvt. Ltd St Gregory 08-03-2023 D/21743 Sea Trade Pvt. Ltd Chickpeas Greenwich 09-03-2023 L/17500 Ethanol Eastwind Shipping Park Company Ltd Tss Shams 09-03-2023 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd Msc Soraya 09-03-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Sofia Express 09-03-2023 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Seamax 09-03-2023 D/L Container Cosco Shiping Westport Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Lahore 08-03-2023 Tanker - Apl Oregon 08-03-2023 Container Ship - Arman 10 08-03-2023 Rice - XT Honesty 08-03-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Adventure Cement PALAU Mar. 06, 2023 MW-2 Asphalt Bitumen Trans Marine Mar.05, 2023 Alliance ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT World Royal Coal Alpine Mar. 06, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT SC Palm Oil Alpine Mar.05, 2023 HongKong ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers GSA Mar. 07, 2023 Pittsburg ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Asya Containers MSC Pak Mar. 07, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Pittsburg Containers GSA Mar. 08, 2023 SC HongKong Palm Oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Adventure Cement PALAU Mar. 08, 2023 Asphalt Alliance Schulte Bitumen Trans Marine -do- Clemens Containers O.N.E -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Clemens Schulte Containers O.N.E Mar. 08, 2023 Haj Mohammad Cement Crystal -do- Dejima Peas Sea Trade -do- Dolphin 03 Palm oil Alpine -do- LNGC Doha LNG GSA -do- Express Rome Containers Heppic Loyal Waiting for berth Sea Journey Wheat Bulk Shipping - Georg Jacob Gas Oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= EM Astoria Containers - Mar. 08, 2023 =============================================================================

