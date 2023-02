Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 31, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship Corpt 30-01-2023 B-6/B-7 X-Press Disc Load X-Press Feeders Kilmanjaro Container Shipping 30-01-2023 Agency B-11/B-12 Summit Disc Pakistan National Success Wheat Ship 19-01-2023 Corpt B-14/B-15 Mega Ocean 26-01-2023 Benefit Canola Services (Pvt) Ltd B-14/B-13 NZ Disc General Legend Shipping & Hangzhou Cargo Logistic 30-01-2023 B-17-/B-16 Ithomi Disc Chick Seatrader 29-01-2023 Peas Shipping Nmb-1 Reza Load Al Faizan 25-01-2023 Rice International Nmb-1 Habibi Load N.S Shipping 18-01-2023 Rice Lines ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Feng Disc General Bulk Shipping 30-01-2023 He Hai Cargo & Trading B-26/B-27 Northern Disc Load Hapag Lloyd 30-01-2023 Dexterity Container Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4/Sapt-3 Hyundai Disc Load United Marine 30-01-2023 Hongkong Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai Hongkong 31-01-2023 Disc Load United Marine Container Agency Northern Dexterity 31-01-2023 Disc Load Hapag Lloyd Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Apnoia 31-01-2023 D/55000 Mogas Alpine Marine Services (Pvt) Ltd M.T. 31-01-2023 D/74000 Crude Pakistan National Lahore Oil Ship Corpt Chemroad 31-01-2023 D/13000 Alpine Marine Wing Chemical Services (Pvt) Ltd Arman 10 31-01-2023 L/1650 Rice Ocean World (Pvt) Ltd Ken Star 31-01-2023 D/55000 Rock WMA Shipcare Phosphate Services Pvt. Ltd Hyundai 01-02-2023 D/L Container United Marine Busan Agencies Pvt Ltd Kmtc 01-02-2023 D/L Container United Marine Yokohama Agencies Pvt Ltd Esl Kabir 01-02-2023 D/L Container Allied Logistic Kmtc 01-02-2023 D/L Container United Marine mundra Agencies Pvt. Ltd Mu mian 01-02-2023 D/1325 General Cosco song Cargo Shipping Lines Jin 31-01-2023 L/31200 Mill Crystal Sea Guang Ling Scale Services (Pvt)Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm Tosca 31-01-2023 Container Ship - Olympia. 31-01-2023 Container Ship - Msc Diya F 31-01-2023 Container Ship - Sea Fortune 31-01-2023 Tanker - Apl Antwerp 31-01-2023 Container Ship - Lyderhorn 31-01-2023 Tanker - Uranus. 31-01-2023 Container Ship - Ts Ningbo 31-01-2023 Container Ship - Desert Glory 31-01-2023 Clinkers - Safeen Prism 31-01-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Chem Palm Alpine Jan. 28, 2023 Guard oil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Maria Coal Int.Port Jan. 30, 2023 Topic Shipping PIBT IVS Coal Intl.Ship Jan. 28, 2023 Atsugi Services ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sea Palm Asia Jan. 29, 2023 Crystal oil Trade ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers GAC Jan. 30, 2023 Boston ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Mogas Transmarine Jan. 29, 2023 Excelsior ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Hong Wheat Bulk Jan. 30, 2023 Cheng Shipping ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al- LNG GSA Jan. 29, 2023 Thakhira ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Serinity LPG M Jan. 29, 2023 Gas International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL White Purl LPG M.International Jan. 29, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Beijing Containers MSC Pak Jan. 31, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Boston Containers GAC Jan. 31, 2023 IVS Atsugi Coal Int.Ship Services - Hafnia Excelsior Mogas Transmarine - Al-Thakhira LNG GSA - Sea Crystal Palm oil Asia Trade - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Diya-F Containers MSC Pak Jan. 31, 2023 At Middle Bridge Rice Global Maritime - Hafnia Excel Gas oil Ass.Liner Agency - Star Jeannette Conala Seed Ocean Services Waiting for barth Corona Palm oil Alpine - Chemroad Polaris Palm oil Alpine - Rigel Palm oil Alpine - Sloman Hebe Palm oil Alpine - Hafnia Shanghai Mogas Asia Marine - PVT Estella Palm oil Alpine - Wanxing Palm oil Alpine - Golden Violet Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Northern Magnitude Containers - Jan. 31, 2023 Umm Al-Amed LNG - - =============================================================================

