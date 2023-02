KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (January 31, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Adamjee Insurance 396,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 396,000 28.00 Fawad Yusuf Sec Attock Refinery 2,000 169.39 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 169.39 AKD Sec. BECO Steel Limited 339,500 11.80 Total/Weighted Avg. Rate 339,500 11.80 Adam Usman Sec Cnergyico PK Ltd. 3,000 3.88 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 3.88 Sherman Sec Descon Oxychem 100,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 23.00 Friendly Sec Engro Corporation 63,000 285.29 Total/Weighted Avg. Rate 63,000 285.29 Fawad Yusuf Sec Engro Fertilizers 500 78.75 Total/Weighted Avg. Rate 500 78.75 Alfalah Sec Flying Cement Co. 3,804,000 8.67 Total/Weighted Avg. Rate 3,804,000 8.67 Intermarket Sec Habib Bank Ltd. 415,000 72.40 Total/Weighted Avg. Rate 415,000 72.40 Sherman Sec Haleon Pakistan Ltd. 25,000 122.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 122.00 Multiline Sec HI-tech Lubricant 12,500 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,500 40.00 Fawad Yusuf Sec Kohat Cement 1,000 135.02 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 135.02 Surmawala Sec. Millat Tractors 100 522.49 Total/Weighted Avg. Rate 100 522.49 Optimus Capital National Foods 230,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 230,000 100.00 M. M. M. A. Khanani P. S. O 16,500 131.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,500 131.00 Fikree's (SMC) Pioneer Cement 1,000 51.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 51.50 K & I Global Sui Southern Gas 100,000 10.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 10.50 Memon Sec. Tariq Glass 2,500 59.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 59.00 Optimus Capital United Bank Limited 20,429,000 100.86 Total/Weighted Avg. Rate 20,429,000 100.86 Next Capital Worldcall Telecom 500 1.16 Arif Habib Ltd. 5,000,000 1.14 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,500 1.14 =========================================================================================== Total Turnover 30,941,100 ===========================================================================================

