KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 26, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Ship 24-01-2023 Corpt OP-3 Condor Disc Base Eastwind Shipping Trader Oil Company Ltd 24-01-2023 B-1/B-2 Stolt Load Alpine Marine Maple Ethanol Services 19-01-2023 (Pvt) Ltd B-3/B-2 Clarice Load Eastwind Shipping Ethanol Company 26-01-2023 Ltd B-5 Lord Disc N Y K Lines Vishnu Unit (S) Pakistan (Pvt) Ltd B-6/B-7 Cosco Disc Load Cosco Shipping Line Antwerp Container Pak 25-01-2023 Pvt Ltd B-8/B-9 Tss Disc Lord Eastwind Shipping Shams Container Company 25-01-2023 Ltd B-10/B-11 Star Disc Soya Eastwind Shipping Piera Bean Seeds Company 10-01-2023 Ltd B-11/B-12 Summit Disc Pakistan National Ship Success Wheat Corpt 19-01-2023 B-13/B-14 V Atlas Load Ocean Services 24-01-2023 Clinkers (Pvt) Ltd B-14/B-15 Mega Disc Ocean Services 26-01-2023 Benefit Canola (Pvt) Ltd B-16/B-17 Dato Disc General Seahawks Asia Global Fortune Cargo (Pvt) Ltd 25-01-2023 Nmb-1 Al Load Latif Trading 18-01-2023 Sabri Rice Company Nmb-2 Al- Load Latif Trading 14-01-2023 Fager-1 Wheat Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 Mohar Load Loose Sirus 23-01-2023 Bulk Cement Logisitics Pakistan B-26/B-27 Ym Disc Load Inshipping 24-01-2023 Express Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3/Sapt-2 Ts a Sharaf Shipping 25-01-2023 Dubai Container Agency Pvt Ltd Sapt-4 Budapest Disc Load Hapag-Lloyd 26-01-2023 Express Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mohar 26-01-2023 Load Loose Sirus Logisitics Bulk Cement Pakistan Condor 26-01-2023 Disc. Base Oil Eastwind Shipping Trader Company Ltd Ts Dubai 26-01-2023 Disc. Load Sharaf Shipping Container Agency Pvt Ltd Ym Express 26-01-2023 Disc. Load Inshipping Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chennai 26-01-2023 D/L Container Diamond Shipping Voyager Services (Pvt) Ltd Msc Houston 26-01-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Cape Fulmar 26-01-2023 D/L Container Feeder Logistics Lord Vishnu 26-01-2023 D.285 Unit (S) N Y K Lines Pakistan (Pvt) Ltd Sea Elegant 27-01-2023 D/7000 Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Oocl Australia 27-01-2023 D/L Container Oocl Pakistan (Pvt) Ltd George 27-01-2023 D/L Container Ocean Network Express Washington Pakistan Bridge (Pvt) Ltd Seamax 27-01-2023 D/L Container Cosco Shiping Westport Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Poavosa Chickpea WMA Jan. 18, 2023 Wisdom VII MW-2 Annita Cement Asia Jan. 25, 2023 Marine ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT CL Soyabean Ocean Jan. 16, 2023 Dayang He Services ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroad Palm Alpine Jan. 25, 2023 Dita oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP AAI Wheat Posidon Jan. 25, 2023 Prelude ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Maha LPG M.International Jan. 26, 2023 GSL Ningbo Containers MSC Pak - EM Astoria Containers GAC - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= CL Dayang He Soyabean Ocean Services Jan. 26, 2023 Poavosa Wisdom VII Chickpea WMA - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Umm Bab LNG GSA Jan. 26, 2023 Gas Shuriken Chemical Alpha Marine - Songa Kari Palm oil Alpine - Star Jeannette Conala Seed Ocean Services Waiting for barth Silver Joan Palm oil Alpine - T-Sirius Palm oil Alpine - MahaLaxmi Palm oil Alpine - Sea Crystal Palm oil Asia Trade - Corona Palm oil Alpine - IVS Atsugi Coal Intl.Ship Services - Chem Guard Palm oil Alpine - Chemroad Polaris Palm oil Alpine - White Purl LPG M.International - Hafnia Excelsior Mogas Transmarine - Rigel Palm oil Alpine - Sloman Hebe Palm oil Alpine - Hafnia Shanghai Mogas Asia Marine - Ullswater LPG Ocean World - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= OOCL Washigton Containers OOCL Pak Jan. 26, 2023 =============================================================================

