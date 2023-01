KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (January 26, 2023).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 26-01-2023 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Alfalah Sec. Aba Ali H. Sec Adamjee Insurance 1,060,000 27.90 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec 1,060,000 27.27 Total/Weighted Avg. Rate 2,120,000 27.58 EFG Hermes Habib Metro.Fin Hussain Ind 975,000 19.50 Total/Weighted Avg. Rate 975,000 19.50 Alfalah Sec. Aba Ali H. Sec Mehmood Textile 90,000 854.72 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec 90,000 845.00 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 849.86 Alfalah Sec. Aba Ali H. Sec National Bank Pak. 322,000 24.29 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec 322,000 23.74 Total/Weighted Avg. Rate 644,000 24.02 Alfalah Sec. Aba Ali H. Sec Shakarganj Ltd. 3,500,000 40.92 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec 3,500,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000,000 40.46 ================================================================================================================= Total Turnover 10,919,000 =================================================================================================================

