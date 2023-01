KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (January 23, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Allied Rental Mod 29,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 29,000 25.00 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 20.00 BMA Capital Attock Refinery 3,000 165.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 165.00 Taurus Sec. Hub Power 2,850,000 59.46 Equity Master Sec. 4,000 59.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,854,000 59.46 Next Capital Lucky Cement 14,000 377.00 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 377.00 EFG Hermes MCB Bank Ltd. 23,044 107.83 Total/Weighted Avg. Rate 23,044 107.83 Next Capital Power Cement 210,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 210,000 4.50 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 6,102 95.84 Total/Weighted Avg. Rate 6,102 95.84 =========================================================================================== Total Turnover 4,339,146 ===========================================================================================

