KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (January 18, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Life Ass. 3,460,000 14.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,460,000 14.50 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 24.24 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 24.24 Alfalah Sec. Cnergyico PK Ltd. 660,000 3.90 Total/Weighted Avg. Rate 660,000 3.90 K & I Global Int. Steels 10,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 40.00 Arif Habib Ltd. K-Electric Limited 5,000,000 3.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 3.00 JS Global Cap. Maple Leaf Cement 3,400,000 19.40 Total/Weighted Avg. Rate 3,400,000 19.40 EFG Hermes MCB Bank Ltd. 51,849 109.92 Total/Weighted Avg. Rate 51,849 109.92 Alfalah Sec. Mehmood Textile 10,000 882.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 882.00 EFG Hermes Oil & Gas Dev. 72,054 75.92 Total/Weighted Avg. Rate 72,054 75.92 Fawad Yusuf Sec. Pakistan Petroleum 500 67.99 Total/Weighted Avg. Rate 500 67.99 MRA Sec. Systems Ltd. 692 464.25 Total/Weighted Avg. Rate 692 464.25 Adam Usman Sec. Telecard Ltd. 500 5.84 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.84 Aba Ali H. Sec. TPL Properties Ltd 4,500 15.75 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 15.75 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.09 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.09 =========================================================================================== Total Turnover 18,870,095 ===========================================================================================

