KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (January 16, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Insurance 656,500 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 656,500 28.00 Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.13 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.13 Sherman Sec. Attock Refinery 515 164.55 Y.H. Sec. 11,000 142.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,515 143.01 MRA Sec. D.G.Cement 5,000 46.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 46.00 Alfalah Sec. First National Equity 5,500,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,500,000 4.00 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 9,000,000 9.16 Total/Weighted Avg. Rate 9,000,000 9.16 Alfalah Sec. National Bank Pak. 1,633,500 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,633,500 24.00 K & I Global Pak Elektron 100,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 12.00 Sherman Sec. Pakistan Petroleum 5,000 75.00 Fawad Yusuf Sec. 500 72.45 MRA Sec. 2,820 71.69 Total/Weighted Avg. Rate 8,320 73.72 Integrated Equities Waves Corporation 4,355,000 7.88 Total/Weighted Avg. Rate 4,355,000 7.88 =========================================================================================== Total Turnover 26,969,835 ===========================================================================================

