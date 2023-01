KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Wednesday (January 11, 2023).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 11-01-2023 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= JS Global Cap. Arif Habib Ltd. Globe Residency Reit 40,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 10.00 IGI Finex BMA Capital J. D. W. Sugar 563,323 440.00 IGI Finex M. M. M. A. Khanani 42,777 440.00 IGI Finex Intermarket Sec. 98,900 440.00 Total/Weighted Avg. Rate 705,000 440.00 Adam Usman Sec. Adam Sec. Oil & Gas Dev. 1,101 86.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,101 86.70 ================================================================================================================= Total Turnover 746,101 =================================================================================================================

