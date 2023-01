KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (January 10, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Akik Capital Adam Sugar 220,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 220,000 26.00 Fikree's (SMC) Attock Refinery 440 168.50 Total/Weighted Avg. Rate 440 168.50 Arif Habib Ltd. Bank Al-Falah Ltd. 379,366 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 379,366 30.00 Arif Habib Ltd. Engro Polymer & Chem. 248,609 44.26 Total/Weighted Avg. Rate 248,609 44.26 Arif Habib Ltd. Fauji Cement 541,558 11.20 Topline Sec. 172,000 11.10 Total/Weighted Avg. Rate 713,558 11.18 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 9,000,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000,000 9.00 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 2,188,143 62.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,188,143 62.20 Shaffi Securities Hascol Petroleum 14,000 5.70 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 5.70 Topline Sec. K-Electric Limited 100,000 2.28 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 2.28 Arif Habib Ltd. Lucky Cement 259,142 426.90 Total/Weighted Avg. Rate 259,142 426.90 Arif Habib Ltd. MCB Bank Ltd. 2,537,959 113.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,537,959 113.60 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 807,742 24.19 Total/Weighted Avg. Rate 807,742 24.19 Topline Sec. Power Cement Limited 750,000 4.59 Total/Weighted Avg. Rate 750,000 4.59 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 7.13 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 7.13 Arif Habib Ltd. Sui Northern Gas 293,746 42.56 Total/Weighted Avg. Rate 293,746 42.56 Arif Habib Ltd. Thal Limited 21,952 195.97 Total/Weighted Avg. Rate 21,952 195.97 Alfalah Sec. TPL Properties Ltd 629,000 18.28 Total/Weighted Avg. Rate 629,000 18.28 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 899 108.00 Total/Weighted Avg. Rate 899 108.00 Optimus Capital United Bank Limited 15,029,000 100.94 Total/Weighted Avg. Rate 15,029,000 100.94 AKD Sec. Worldcall Telecom 2,000,000 1.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 1.20 =========================================================================================== Total Turnover 36,443,556 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023