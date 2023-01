KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (January 04, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Next Capital Agritech Ltd. 150,000 5.90 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 5.90 Apex Capital Al Shaheer Corp. 14,000 0.25 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 0.25 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 18.35 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 18.35 JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 500,000 31.60 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 31.60 Habib Metro.Fin. Engro Fertilizers 10,000 79.75 Alfalah Sec. 75,000 65.71 Total/Weighted Avg. Rate 85,000 67.36 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 6,434,000 10.14 Total/Weighted Avg. Rate 6,434,000 10.14 Alfalah Sec. Ghani Global Holding 755,000 12.19 Total/Weighted Avg. Rate 755,000 12.19 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 56.01 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 56.01 Mannoo Cap. Nishat (Chunain) 5,000 21.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 21.25 MRA Sec. P.N.S.C. 1,000 106.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 106.50 Taurus Sec. Pakistan Petroleum 50,000 71.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 71.00 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 7.13 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 7.13 MRA Sec. Sui South Gas 6,000 11.45 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 11.45 Alfalah Sec. TRG Pakistan Ltd. 1,044,000 117.49 Total/Weighted Avg. Rate 1,044,000 117.49 AKD Sec. Unity Foods Limited 5,000,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 15.00 =========================================================================================== Total Turnover 15,688,000 ===========================================================================================

