KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (January 03, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Aisha Steel Mills 520,000 8.16 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 8.16 Fortune Sec. Amreli Steels Ltd. 20,000 17.41 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 17.41 HH Misbah Sec. Attock Refinery 1,000 151.60 Aba Ali H. Sec. Attock Refinery 4,000 150.59 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 150.79 Adam Usman Sec. Cnergyico PK Ltd. 1,000 3.94 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 3.94 Fortune Sec. Crescent Steel 5,000 29.55 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 29.55 AL Habib Cap. Mkt. Fauji Cement 200,000 11.60 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 11.60 Fortune Sec. Gharibwal Cement 16,000 15.55 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 15.55 Fortune Sec. Gul Ahmed Textile 30,000 22.10 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 22.10 Arif Habib Ltd. Meezan Bank Ltd. 2,962 102.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,962 102.20 Fortune Sec. Nishat Mills 6,500 52.40 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 52.40 Fortune Sec. Oil & Gas Dev. 20,000 74.99 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 74.99 MRA Sec. Pakistan Petroleum 4,500 72.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 72.00 D.J.M. Sec. Pioneer Cement 4,500 50.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 50.50 Akik Capital Premier Sugar 1,500 580.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 580.00 Aba Ali H. Sec. Shell Pakistam 2,500 109.32 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 109.32 Fortune Sec. TRG Pakistan Ltd. 9,000 112.91 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 112.91 JS Global Cap. United Bank Limited 207,000 104.50 Total/Weighted Avg. Rate 207,000 104.50 =========================================================================================== Total Turnover 1,055,462 ===========================================================================================

