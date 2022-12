KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (December 29, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Adamjee Insurance 255,000 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 255,000 27.50 Intermarket Sec. Air Link Comm. Ltd. 200,000 32.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 32.50 Fortune Sec. Amreli Steels Ltd. 20,000 17.41 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 17.41 BMA Capital B.O.Punjab 1,000,000 4.56 AL Habib Cap. Mkt 1,300,000 4.56 EFG Hermes 1,000,000 4.56 Total/Weighted Avg. Rate 3,300,000 4.56 Pearl Sec Cnergyico PK Ltd. 2,000,000 6.43 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 6.43 Fortune Sec. Cres.Steel 5,000 29.55 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 29.55 Sherman Sec D.G.Cement 400,620 86.11 Total/Weighted Avg. Rate 400,620 86.11 Chase Securities Engro Corporation 1,000 258.39 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 258.39 Alfalah Sec. Ghani Global Holding 755,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 755,000 12.00 Fortune Sec. Gharibwal Cement 16,000 15.55 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 15.55 Next Capital Glaxo Smith Kline 200,000 89.06 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 89.06 Fortune Sec. Gul Ahmed Tex 30,000 22.10 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 22.10 Sherman Sec Habib Bank Ltd. 1,250,000 62.00 Topline Sec. 370,000 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,620,000 63.83 Habib Metro.Fin. Habib Sugar 1,410,668 34.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,410,668 34.00 AL Habib Cap. Mkt JS Bank Ltd. 4,793,442 4.25 Total/Weighted Avg. Rate 4,793,442 4.25 Sherman Sec K-Electric Limited 7,524,500 4.24 Total/Weighted Avg. Rate 7,524,500 4.24 Pearl Sec Kohinoor Energy 400,000 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 35.00 Spectrum Sec. MCB Bank Ltd. 550,000 109.60 Chase Securities 25,400 145.00 Total/Weighted Avg. Rate 575,400 111.16 Sherman Sec National Bank Pak. 600,000 23.75 AL Habib Cap. Mkt 800,000 23.74 Topline Sec. 1,000,000 23.74 Total/Weighted Avg. Rate 2,400,000 23.74 Fortune Sec. Nishat Mills 6,500 52.40 FDM Capital 1,450,000 52.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,456,500 52.10 Chase Securities Nishat (Chunain) 1,300,000 37.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,300,000 37.45 Fortune Sec. Oil & Gas Developmen 20,000 74.99 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 74.99 Arif Habib Ltd. P.T.C.L.A 850,000 5.98 Total/Weighted Avg. Rate 850,000 5.98 Topline Sec. Pakistan Petroleum 400,000 62.45 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 62.45 Fortune Sec. Pioneer Cement 1,000,000 49.15 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 49.15 AL Habib Cap. Mkt Samba Bank Ltd. 306,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 306,000 6.50 AL Habib Cap. Mkt Soneri Bank Ltd. 16,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 9.50 Adam Usman Sec TPL Properties Ltd 122,500 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 122,500 17.00 Pearl Sec TPLTrackker Limited. 2,000,000 11.32 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 11.32 Fortune Sec. TRG Pakistan Ltd. 9,000 112.91 Pearl Sec 412,849 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 421,849 114.96 Optimus Capital United Bank Limited 730,000 98.78 Total/Weighted Avg. Rate 730,000 98.78 Pearl Sec Unity Foods Limited 500,000 15.30 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 15.30 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom Ltd 5,000,000 1.16 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.16 =========================================================================================== Total Turnover 40,029,479 ===========================================================================================

