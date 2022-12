KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (December 29, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 29-12-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Aba Ali H. Sec Alfalah Sec Adamjee Insurance 1,060,000 27.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,060,000 27.27 Ismail Iqbal Sec EFG Hermes AGP Limited 1,696 65.41 Total/Weighted Avg. Rate 1,696 65.41 AKD Sec Arif Habib Ltd Globe Residency Reit 100,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 10.00 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec Mehmood Tex 90,000 845.00 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 845.00 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec National Bank Pak. 322,000 23.74 Total/Weighted Avg. Rate 322,000 23.74 Aba Ali H. Sec Alfalah Sec Shakarganj Ltd. 3,500,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500,000 40.00 Amer Securities Sherman Sec Shell Pak. 500,000 106.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 106.00 Ist Equity Mod Interactive Securities Sui Northern 50,000 39.23 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 39.23 D.J.M. Sec Topline Sec Unity Foods Limited 22,570,660 15.25 Topline Sec Fortune Sec 5,751,835 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 28,322,495 12.16 ================================================================================================================= Total Turnover 33,946,191 =================================================================================================================

