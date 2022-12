KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (December 22, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 22-12-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Aba Ali H. Sec Equity Master Sec Azgard Nine Ltd. 150,000 7.20 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 7.20 Ist Equity Mod Axis Global Dewan Farooqe Motors 105,500 17.15 Total/Weighted Avg. Rate 105,500 17.15 D.J.M. Sec. Fortune Sec Engro Corporation 1,000,000 262.88 Fortune Sec. D.J.M. Sec. 1,000,000 266.92 Aba Ali H. Sec Equity Master Sec 8,000 262.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,008,000 264.89 Aba Ali H. Sec Equity Master Sec Engro Fertilizers 25,000 78.35 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 78.35 Aba Ali H. Sec Equity Master Sec Millat Tractors 7,000 502.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 502.00 AKD Sec. Akik Capital Pakistan Alum Bev 354,000 37.50 Total/Weighted Avg. Rate 354,000 37.50 Aba Ali H. Sec Equity Master Sec Pioneer Cement 15,000 48.25 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 48.25 Maan Securities Alfalah Sec Shakarganj Ltd. 1,500,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 40.00 Aba Ali H. Sec Equity Master Sec Waves Corporation 575,000 7.70 Total/Weighted Avg. Rate 575,000 7.70 ================================================================================================================= Total Turnover 4,739,500 =================================================================================================================

