Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 21, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Karachi Oil Shipping Corp. 19-12-2022 OP-2 Gallop Disc Gac Pakistan 20-12-2022 Chemical (Pvt) Ltd OP-3 Marvel Disc Carbon Transtrader 19-12-2022 Black (Pvt) Ltd B-1 Tiger Disc East Wind Shipping Glory Chemical Company 20-12-2022 B-2 Stolt Disc Base Asia Marine 18-12-2022 Kiri Oil Pvt. Ltd B-8/B-9 X-Press Disc Load X-Press Feeders Kilimanjaro Container Shipping 20-12-2022 Agency B-14/B-15 Libera J Disc Waterlink Pakistan Wheat (Pvt) Ltd 18-12-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 OOCL Disc Load OOCL Pakistan 20-12-2022 Charleston Container ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-4/3 Xin Pu Disc Load Cosco Shipping 20-12-2022 Dong Container Line Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Marvel 21-12-2022 Disc. Carbon Transtrader Black (Pvt) Ltd Gallop 21-12-2022 Disc. Chemical Gac Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Lucky Chem 21-12-2022 D/5000 Chemical East Wind Shipping Company Bangkok 21-12-2022 D/L Container Ocean Network Bridge Express Pakistan GC Argon 21-12-2022 D/7500 Chemical Alpine Marine Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sunrise 21-12-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nord Rice East Dec. 14, 2022 Vancouver Wind MW-2 Milos Rice East Dec. 17, 2022 Wind ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Poavosa Coal GAC Dec. 09, 2022 Wisdom III ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Palm Alpine Dec. 19, 2022 Aspara oil ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Dec. 20, 2022 Asya Pak ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Lady Linn Chemicals Alpine Dec. 20, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Chicago Containers GAC Dec. 21, 2022 MSC Lana Cobtainers MSC Pak - Al-Deebal LNG GSA - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Lady Linn Chemicals Alpine Dec. 21, 2022 Asia Aspara Palm oil Alpine - Bangkok Bridge Containers O N E - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Bangkok Bridge Containers O N E Dec. 21, 2022 Laskaro S Wheat Bulk Shipping - Al-Maha LPG M.international - Saehan Intrasia Palm oil Alpine - Irenes Ray Containers GAC - Kithnos Chemicals Alpine - Ahtina Conal Ocean Waiting for barth Carras Seed Services Chrysanthi S Soyabean East Wind - Star Piera Soyabean East Wind - Ifestos Canola Seed Alpine - Xin Yang Canola Ocean Hai Seed Services Hafnia Palm Alpine - Ammolite oil Southern Palm Alpine - Robin oil Express Rome Containers Happage Lloyd - Kang Hong G.cargo Legend Shipping - Hafnia Aquamraine Palm oil Alpine - Amali Cement Global Maritime - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022