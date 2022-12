KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (December 21, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Best Sec. AGP Limited 14,500 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 14,500 2.00 Axis Global Al Shaheer Corp 500 10.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 10.10 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 24.00 Fikree's (SMC) Attock Refinery 500 131.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 131.00 Sherman Sec Bank Al-Falah Ltd. 1,980,000 30.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,980,000 30.27 Next Capital Cherat Cement 25,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 100.00 Sherman Sec Fauji Fertilizer 26,298 102.50 Total/Weighted Avg. Rate 26,298 102.50 Best Sec. First National Equities 78,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 78,000 17.00 Best Sec. Frieslandcampins Engro 15,000 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 2.00 Best Sec. Ghani Value Glass 69,000 0.50 Total/Weighted Avg. Rate 69,000 0.50 Fortune Sec Hum Network Limited 800,000 5.63 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 5.63 Fawad Yusuf Sec Nishat Mills 500 52.51 Topline Sec. 100,000 51.30 Total/Weighted Avg. Rate 100,500 51.31 Best Sec. Pak Cables 6,000 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 2.00 Pearl Sec Pak Elektron 300,000 15.31 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 15.31 Pearl Sec Pak Refinery 800,040 16.25 Total/Weighted Avg. Rate 800,040 16.25 Topline Sec Pakistan Stock Exch 400,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 8.00 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 5,000 127.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 127.00 Next Capital United Bank Limited 10,000 104.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 104.50 AKD Sec. Worldcall Telecom 1,000,000 1.17 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 1.17 =========================================================================================== Total Turnover 6,830,338 ===========================================================================================

