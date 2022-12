Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (December 20, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crud e Pakistan Nation 19-12-2022 Karachi Oil Shipping Corp. OP-2 Sunrise Disc Gac Pakistan 18-12-2022 Mogas (Pvt) Ltd OP-3 Marvel Disc Carbon Transtrader 19-12-2022 Black (Pvt) Ltd B-2 Stolt Disc Base Asia Marine 18-12-2022 Kiri Oil Pvt. Ltd B-14/B-15 Libera J Disc Waterlink Pakistan Wheat (Pvt) Ltd 18-12-2022 Nmb-1 Al Load N.S. Shipping 08-12-2022 Ahmed Rice Line ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Stolt Kiri 20-12-2022 Disc. Base Oil Asia Marine Pvt. Ltd Sunrise 20-12-2022 Disc. Mogas Gac Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Owl 2 20-12-2022 L/4500 Chemical Alpine Marine Services Xin Pu Dong 20-12-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines X-Press 20-12-2022 D/L Container X-Press Feeders Kilmanjaro Logistic Barrier 21-12-2022 D/L Container Sharaf Shipping Agency Lucky 21-12-2022 D/5000 Chemical East Wind Chem Shipping Company Nagoya 21-12-2022 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Msc 21-12-2022 D/L Container Msc Agency Veronique Pakistan Tarlan 21-12-2022 D/L Container - ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm Rabelais 20-12-2022 Container Ship - Furang Galaxy 20-12-2022 Tanker - Kang Hong 20-12-2022 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nord Rice East Dec. 14, 2022 Vancouver Wind MW-2 Milos Rice East Dec. 17, 2022 Wind ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Poavosa Coal GAC Dec. 09, 2022 Wisdom III ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Palm Alpine Dec. 19, 2022 Aspara oil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO World Gas Alpine Dec. 19, 2022 Progress oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Libera B Wheat Posidon Dec. 16, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al- LNG GSA Dec. 19, 2022 Deebal ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Straits Star Chemicals East Dec. 19, 2022 Wind ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Pina Containers MSC Pak Dec. 20, 2022 MSC Micjigan Containers MSC Pak - Maersk Brooklyn Containers - - Kanha LPG M.international - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Straits Star Chemicals East Wind Dec. 20, 2022 Libera B Wheat Posidon - World Progress Gas oil Alpine - ============================================================================= Outer Anchorage ============================================================================= Lady Linn Chemicals Alpine Dec. 20, 2022 MSC Asya Containers MSC Pak - Maersk Chicago Containers GAC - AhtinaCarras Conal Ocean Waiting for barth Seed Services Chrysanthi S Soyabean East Wind - Star Piera Soyabean East Wind - Ifestos Canola Alpine - Seed Saehan Intrasia Palm oil Alpine Xin Yang Canola Ocean - Hai Seed Services Hafnia Ammolite Palm oil Alpine - Laskar S Wheat Bulk Shipping - Southern Robin Palm oil Alpine - Xpress Rome Containers Happage Lloyd - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Lana Containers MSC Pak Dec. 20, 2022 =============================================================================

