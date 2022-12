KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (December 15, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt. Allied Rental Modaraba 44,252 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 44,252 25.00 Y.H. Sec. Engro Corporation 25,000 280.20 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 280.20 Optimus Capital Engro Fertilizers 50,000 79.57 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 79.57 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 30,000 54.85 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 54.85 Optimus Capital Meezan Bank Ltd. 50,000 104.81 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 104.81 D.J.M. Sec. Nishat Chunian Power 5,415,500 14.57 Total/Weighted Avg. Rate 5,415,500 14.57 Optimus Capital Systems Ltd. 20,000 501.99 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 501.99 =========================================================================================== Total Turnover 5,634,752 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022