KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (December 14, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Optimus Capital Agha Steel Ind 1,200,000 13.14 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 13.14 Alfalah Sec. Agritech Ltd. 486,500 7.13 Total/Weighted Avg. Rate 486,500 7.13 AL Habib Cap. Mkt Allied Rental Modaraba 32,563 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 32,563 25.00 MRA Sec. Dewan Farooqe Motors 10,000 16.80 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 16.80 Akik Capital Nishat Chunian Power 50,000 14.66 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 14.66 K & I Global P. S. O 3,500 143.20 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 143.20 Darson Sec. Pak Refinery 30,000 11.37 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 11.37 M/s. Ktrade Securities Pak. Int. Bulk Terminal 3,800,000 4.81 Total/Weighted Avg. Rate 3,800,000 4.81 Aba Ali H. Sec Searle Company Ltd. 11,000 63.44 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 63.44 Next Capital Systems Ltd 50,000 500.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 500.00 AKD Sec. Worldcall Telecom 1,000,000 1.35 Arif Habib Ltd. 5,000,000 1.35 SAZ Capital 1,250,000 1.80 Total/Weighted Avg. Rate 7,250,000 1.43 =========================================================================================== Total Turnover 12,923,563 ===========================================================================================

