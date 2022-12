KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (December 12, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== M. M. M. A. Khanani Allied Bank Ltd. 3 64.75 Total/Weighted Avg. Rate 3 64.75 AKD Sec. Cnergyico PK Ltd. 1,033,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,033,000 4.50 JS Global Cap. Habib Bank Ltd. 200,000 65.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 65.50 Arif Habib Ltd. MCB Bank Ltd. 7,110,360 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,110,360 115.00 Aba Ali H Sec Pakistan Stock Exch 1,589,953 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,589,953 10.00 Next Capital Systems Ltd 50,000 485.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 485.00 AKD Sec. Unity Foods Limited 2,000,000 18.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 18.50 =========================================================================================== Total Turnover 11,983,316 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022