Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (December 08, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-1 Siner Disc Eastwind Shipping Malahayati Chemical Company 07-12-2022 B-3/B-2 Sun 9 Load Eastwind Shipping Ethanol Company 08-12-2022 B-6/B-7 Cosco Disc Cosco 07-12-2022 Antwerp Load Shipping Line Pak Container B-9/B-8 Wide Disc Ocean Network Juliet Load Express 07-12-2022 Container Pakistan B-17 Aurochs Disc Gearbulk Shipping Live Stock (Pvt) Ltd 08-12-2022 Nmb-1 Taef Load Rice N.S 03-12-2022 Shipping Line Nmb-1 Al Sabri Load Rice Latif 11-11-2022 Trading Company Nmb-1 Al Khaiber Load Rice Al Faizan 22-11-2022 International Nmb-2 Al Fageri Load Latif Trading 10-11-2022 Wheat Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Ym Express Disc Inshipping 07-12-2022 Load Pvt) Ltd Container ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2/ Osaka Disc Hapag-Lloyd 07-12-2022 Sapt-3 Express Load Pakistan Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Wide Juliet 08-12-2022 Disc. Load Ocean Network Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Independent Spirit 08-12-2022 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Valentine 09-12-2022 D/4500 Chemical Eastwind Shipping Company Ltd Osaka 09-12-2022 D/L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd Szczecin 09-12-2022 D/L Container Golden Shipping Trader Lines Pvt. Ltd Hyundai 09-12-2022 D/L Container United Marine Hongkong Agencies Pvt Ltd Hg Drawin 09-12-2022 D/19350 General Seahawks Asia Cargo Global (Pvt) Limited New Courage 09-12-2022 D/285 General Project Shipping Cargo Hg Shanghai 09-12-2022 D/27053 General Legend Shipping Cargo &Logistics Pvt ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T. Karachi 08-12-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Berlinda Rice Eat Wind Dec. 04, 2022 MW-2 RHL Monica Rice Ocean Wolrd Dec. 04, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT LRI Charm Coal Transmarine Dec. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Limnos Coal Sino Trans Dec. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Fair Chem Palm oil Alpine Dec. 07, 2022 Honor ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak Dec. 07, 2022 Makalu III ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO LRI Charm Mogas Transmarine Dec. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Serenity Gas LPG Ocean World Dec. 06. 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= IVS Astugi Coal East Wind Dec. 08, 2022 MSC Lisbon Containers MSC Pak -do- Irenes Ray Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= LRI Charm Mogas Transmarine Dec. 08, 2022 MSC Makalu III Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Ullswater LPG M. International Dec. 08, 2022 ONE Atlair Containers OOCL -do- CMA CGM Tosca Containers CMA CGM - Silver Cindy Mogas Wilhelmsen - Star Pier Soya bean East Wind - Chrysanthi s Soya bean East Wind - Athina Carras Canola seeds Ocean Services - Bochem Burussles Palm Oil Alpine - Coronet Gas oil Alpine - Silver Cindy Mogas Wilhelmsen - Chola Rape Ocean Services - Treasure seeds =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022